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TA投資組合公司貢茶將由Bain Capital收購

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波士頓與香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TA Associates（「TA」）是一家全球領先的私募股權公司，今日宣布Bain Capital Private Equity, LP.（「Bain Capital」）已達成協議，將收購貢茶——全球成長速度最快的茶飲品牌之一。

自TA於2019年投資以來，貢茶憑藉高品質的新鮮現泡原葉茶飲享譽全球，進一步鞏固了其作為全球茶飲品類領導者的地位。在合作期間，TA透過多項價值創造計畫支持貢茶，包括其全球擴張策略、完成策略性併購交易（例如近期收購其美國東岸與西岸總特許經營權），以及推動Gong cha 2.0「Digital Kitchen」的推出——這是一套以創新飲品出杯技術為核心的彈性門市藍圖，目前已在250家門市啟用。目前，貢茶在33個國際市場營運近2,200家門市，每年為全球顧客提供超過1.5億杯飲品。

TA Associates董事總經理Edward Sippel表示：「貢茶已建立起高度差異化的品牌形象，這得益於優秀的團隊、強大的全球加盟商網絡，以及以原葉茶為核心的獨特飲品菜單，持續受到全球消費者的喜愛。在貢茶加速成長的這段期間，能與其管理團隊合作是我們莫大的榮幸。」

貢茶全球執行長Paul Reynish表示：「我們感謝TA的合作與支持，以及其對貢茶長期成功所展現的共同承諾。TA的投資對於支持我們的全球擴張，以及持續發展我們的商業模式發揮了關鍵作用。隨著我們與Bain Capital開啟下一階段的發展篇章，我們期待延續這股成長動能，並將更多高品質原葉茶飲帶給全球消費者。」

Bain Capital合夥人Naofumi Nishi表示：「貢茶已建立起獨具特色且享譽全球的品牌，擁有忠實的顧客群，並具備業界最強勁的加盟商經濟效益之一。管理團隊對門市擴張採取嚴謹的策略，已建立穩健的平台，未來在亞太地區（包括日本）及美洲市場仍具備顯著成長空間。我們期待與團隊合作，支持集團下一階段的成長，並持續發展其營運與行銷策略，而這些正是貢茶至今取得成功的關鍵因素。」

本交易的財務條款尚未揭露。本交易預計將於2026年第四季完成，惟仍須滿足慣例交割條件。J.P. Morgan與NorthPoint擔任貢茶的財務顧問。Nomura Securities擔任Bain Capital的財務顧問。

關於TA

TA是一家全球領先的私募股權公司，專注於推動具獲利能力企業的成長擴展。自1968年成立以來，TA已投資超過560家企業，涵蓋其核心產業領域，包括科技、商業服務、金融服務與醫療保健。憑藉深厚的產業專業知識與策略資源，TA與全球各地的管理團隊合作，協助高品質企業創造長期價值。截至目前，該公司已募集650億美元資本，並在波士頓、門洛公園、奧斯汀、倫敦、孟買及香港設有辦公室，擁有超過160位投資專業人士。如需更多資訊，請造訪www.ta.com

關於貢茶國際

貢茶於2006年創立於台灣，現總部位於英國，是全球成長速度最快的茶飲品牌之一。憑藉超過二十年累積淬鍊的技術與專業，貢茶處於全球茶飲市場的前沿，在33個市場的近2,200個據點提供以優質原料製作的高品質、新鮮現泡手工調製飲品。產品創新與原料溯源是貢茶品牌的核心。貢茶始終只選用最優質的原葉茶，提供數百種飲品組合，滿足不同消費者的口味需求，同時提供優異價值。集團目前正執行一項雄心勃勃的全球擴張策略，將推動品牌首次進入新市場，並擴大其在現有市場的布局。如需更多資訊，請造訪www.gong-cha.co.uk

關於Bain Capital

Bain Capital成立於1984年，是全球領先的私募投資公司之一。我們致力於為投資者、投資組合公司以及我們所在的社群創造長遠影響。作為一家私人合夥企業，我們秉持堅定信念並建立合作文化，這些優勢使我們能夠創新投資方式、發掘機會，並創造卓越成果。我們的全球平台涵蓋五大投資領域：私募股權、成長與創投、資本解決方案、信貸與資本市場，以及實體資產。我們在四大洲設有24個辦公室，擁有超過2,000名員工，管理資產規模約達2,250億美元。如需更多資訊，請造訪www.baincapital.com。請在LinkedIn與X（Twitter）追蹤@BainCapital。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人

TA Associates
Brynn Sandy
media@ta.com
617-646-7703

貢茶（英國查詢）
Andy Richards (Hudson Sandler)
gongcha@hudsonsandler.com
+447776135461

Bain Capital
Japan Communications | JapanPress@baincapital.com

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