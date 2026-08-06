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Corpay Cross-Border成为Ultimate Sevens官方外汇合作伙伴

提供外汇风险管理和跨境支付解决方案

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE：CPAY）欣然宣布，Corpay的Cross-Border事业部已与Ultimate Sevens达成协议，后者是一项由BIA Sports Group支持、将于2026年8月启动的全新全球七人制橄榄球锦标赛。根据协议，Corpay将成为Ultimate Sevens的独家官方外汇（FX）合作伙伴，同时也是Ultimate Sevens的核心支持方。

作为此锦标赛的独家外汇合作伙伴，Corpay Cross-Border将为Ultimate Sevens提供全面的外汇风险管理解决方案，帮助其管理日常业务活动中的外汇风险敞口。Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台还将使Ultimate Sevens能够通过单一入口管理全球支付业务。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay Cross-Border非常荣幸被任命为Ultimate Sevens的独家官方外汇合作伙伴。Ultimate Sevens与BIA Sports Group正通过一项面向全球精英七人制橄榄球运动员的赛事，真正重塑橄榄球的未来——该赛事注重性别平等，并以快节奏的比赛风格为特色。我们期待为Ultimate Sevens提供支持，助其将这种充满活力的橄榄球运动带给全球新一代球迷。”

Ultimate Sevens商业总监Nick Cowell补充道，“我们正在为Ultimate Sevens组建一支核心支持团队，团队成员都秉持着共同的愿景：在全球范围内推动这项运动的发展，并让球迷以崭新的视角体验七人制橄榄球。随着最新合作伙伴Corpay Cross-Border的加入，我们将能更好地统筹跨国系列赛事的全球运营与支付业务。值此首个赛季正式打响之际，我们将汇聚世界顶尖的七人制橄榄球好手，为广大球迷奉上节奏紧凑、激情四射的全新比赛体验。”

关于Corpay
Corpay, Inc.（NYSE: CPAY ）是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问 www.corpay.com

关于Ultimate Sevens
Ultimate Sevens是一项全新的全球七人制橄榄球锦标赛，旨在为这项传统运动注入全新活力，打造契合当代体育迷需求的全新盛宴。专为全球顶尖球员打造的Ultimate Sevens，不仅拥有革新性的赛事模式、数字优先的叙事体验，还为新星球员开辟了通往职业赛场的成长路径；它将全面升级七人制橄榄球运动，让老一代和新一代的橄榄球迷都能深入参与其中，尽享这项运动的魅力。

*本文中的“Corpay”主要指Cross-Border Division of Corpay, Inc.https://www.corpay.com/cross-border；有关Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表，请点击此处查看： https://www.corpay.com/compliance

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay联系方式：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Ultimate Sevens联系方式：
Leo Style
leo@spacebetweenagency.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
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Corpay Cross-Border Solutions
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