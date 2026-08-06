TA、ポートフォリオに含まれるゴンチャがベインキャピタルに買収へ

ボストン＆香港--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のプライベートエクイティファームであるTAアソシエイツ（「TA」）は、ベインキャピタル・プライベートエクイティ（「ベインキャピタル」）が、世界で最も急成長を遂げているグローバルティーブランドの1つであるゴンチャの買収することを発表しました。

ゴンチャは、2019年のTAによる投資以来、高品質で淹れたてのホールリーフティーで世界で知られたグローバルカテゴリーリーダーとしてその地位を強化してきました。TAはこのパートナーシップを通じて、ゴンチャのグローバル展開戦略、戦略的M&A（最近の米国東西海岸のマスターフランチャイジー権の取得など）、そして革新的なドリンクディスペンサー技術を中心とした柔軟な店舗設計であるゴンチャ2.0「デジタルキッチン」の展開など、複数の価値創造イニシアチブを通じてゴンチャを支援してきました。デジタルキッチンは、現在250店舗まで拡大しています。現在、ゴンチャは世界33の市場で約2200店舗を展開し、年間1億5000万杯以上の飲み物を世界中の顧客に提供しています。

TAアソシエイツのマネージングディレクターであるエドワード・シッペルは、「ゴンチャは、優れたチーム、強力なグローバル フランチャイズ ネットワーク、そして世界中の消費者に支持され続けているホールリーフティーを中心とした独自のドリンクメニューに支えられ、非常に差別化されたブランドを築き上げてきました。この急成長期にゴンチャの経営陣とパートナーシップを持てたことを大変光栄に感じています」と述べています。

ゴンチャのグローバルCEOであるポール・レイニッシュは、「TAアソシエイツのパートナーシップと、ゴンチャの長期的成功に対する共通のコミットメントに感謝しています。TAアソシエイツの投資は、当社のグローバル展開とビジネスモデルの継続的発展を支えるうえで非常に重要な役割を果たしました。ベインキャピタルとの新たな段階のスタートにあたり、この勢いをさらに加速させ、世界中の消費者に高品質なホールリーフティーをより多くお届けできることを楽しみにしています」と述べています。

ベインキャピタルのパートナーである西直史は、「ゴンチャは、独自のグローバルブランドを築き上げ、ロイヤルな顧客基盤とフランチャイズにおける業界屈指の経済性を誇っています。経営陣による規律ある店舗拡大戦略は、日本を含むアジア太平洋地域および米州において、さらなる成長に余地がある強固な基盤を構築しました。ゴンチャの次の成長段階を支援し、これまでの成功の基盤となってきた事業運営とマーケティングの発展を継続的に推進していく中で、ゴンチャとのパートナーシップに期待しています」と述べています。

この取引に関する財務条件は公表されていません。これは、慣習的な完了条件を満たした上で、2026年第4四半期に完了する予定です。ゴンチャの財務アドバイザーはJPモルガンとノースポイントが務め、ベインキャピタルの財務アドバイザーは野村證券が務めました。

TAについて

TAは、収益性の高い企業の成長拡大に重点を置く世界有数のプライベート エクイティ会社です。1968年以来、TAはテクノロジー、ビジネス サービス、金融サービス、ヘルスケアなどの中核分野にわたって560社以上の企業に投資してきました。 TAは、業界に関する深い専門知識と戦略的リソースを活用し、世界中の経営チームと協力しつつ、高品質の企業が永続的な価値を提供できるよう支援しています。同社はこれまでに650億ドルの資本を調達しており、ボストン、メンローパーク、オースティン、ロンドン、ムンバイ、香港のオフィスに160人以上の投資専門家を擁しています。詳細は、www.ta.comをご覧ください。

ゴンチャ グローバルについて

2006年に台湾で設立され、現在英国に本社を置くゴンチャは、世界で最も急速に成長している紅茶ブランドの1つです。ゴンチャは、20年以上にわたって磨かれたスキルとノウハウに基づき、世界の紅茶市場の最先端にあり、高級原料を使用して作られた高品質の淹れたてかつ手作りの飲み物を33の市場にある約2200の店舗で提供しています。製品の革新と起源はゴンチャ ブランドの中心です。ゴンチャでは最高級のホールリーフティーのみを使用し、消費者のさまざまな好みを満たす何百もの組み合わせの飲み物をすべてお手頃な価格で提供しています。ゴンチャ グループは現在、ブランドを初めて新規市場に投入し、既存市場での展開を拡大する野心的な世界展開戦略を実行中です。詳細は、www.gong-cha.co.ukをご覧ください。

ベインキャピタルについて

1984年に設立されたベインキャピタルは、世界有数の民間投資会社の1つです。ベインキャピタルは、投資家、ポートフォリオ企業、そして私たちのコミュニティに永続的な影響を与えることに全力で取り組んでおり、プライベートパートナーシップとして、信念と協力の企業文化を持ってリーダーシップを発揮し、その利点により投資アプローチを革新し、機会を開拓し、優れた成果を生み出しています。ベインのグローバルプラットフォームは、プライベートエクイティ、成長とベンチャー、キャピタルソリューション、クレジットと資本市場、実物資産の5つの重点分野にわたって投資を行っています。ベインキャピタルは4つの大陸に24のオフィスを構え、従業員は2000名を超え、運用資産は約2250億ドルに達しています。詳細は、www.baincapital.comをご覧いただくか、LinkedInとX（Twitter）で@BainCapitalをフォローしてください。

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