اختيار Corpay Cross-Border كشريك الصرف الأجنبي الرسمي لبطولة Ultimate Sevens

--(BUSINESS WIRE)--تورنتوتسرُّ شركة .Corpay, Inc* (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: CPAY)، والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات المؤسسية، أن تعلن عن إبرام قطاع Corpay Cross-Border اتفاقية شراكة مع Ultimate Sevens، وهي بطولة عالمية جديدة لرياضة الرغبي السباعي، تحظى بدعم BIA Sports Group، ومن المقرر إطلاقها في أغسطس 2026. بموجب هذه الاتفاقية، تصبح Corpay الشريك الرسمي والحصري لخدمات الصرف الأجنبي (FX) لبطولة Ultimate Sevens، كما تنضم إلى البطولة بصفتها أحد Ultimate Sevens Playmakers.

بصفتها الشريك الحصري لخدمات الصرف الأجنبي للبطولة، ستوفر Corpay Cross-Border لبطولة Ultimate Sevens حلولاً شاملة لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، بما يساعدها على إدارة التعرُّض لتقلبات أسعار العملات الأجنبية الناجمة عن أنشطتها التشغيلية اليومية. كما ستُمكّن منصة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز بطولة Ultimate Sevens من إدارة مدفوعاتها العالمية عبر نقطة وصول موحَّدة.

صرَّح Brad Loder، كبير مسؤولي التسويق في Corpay Cross-Border Solutions: قائلاً: "يُسرُّنا للغاية اختيار Corpay Cross-Border لتكون الشريك الحصري والرسمي لخدمات الصرف الأجنبي (FX) لبطولة Ultimate Sevens". "يُعيد فريقا Ultimate Sevens وBIA Sports Group بالفعل رسم ملامح مستقبل رياضة الرغبي، من خلال منصة عالمية تستعرض نخبة لاعبي ولاعبات الرغبي السباعي، مع إيلاء الأولوية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقديم أسلوب لعب سريع الإيقاع. ونتطلع إلى دعم Ultimate Sevens في مهمتها الرامية إلى تقديم هذا النموذج الحيوي والمبتكر من رياضة الرغبي إلى الجيل القادم من المشجعين في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف Nick Cowell، المدير التجاري في Ultimate Sevens: "نعمل على بناء فريق من نخبة صانعي الألعاب "Playmakers" لبطولة Ultimate Sevens يجمعهم هدف ورؤية مشتركة تتمثل في تنمية هذه الرياضة على المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة للجماهير لاختبار تجربة الرغبي السباعي بمنظور جديد ومبتكر. وسيُسهم انضمام Corpay Cross-Border بوصفها أحدث شركائنا في دعم إدارة عملياتنا ومدفوعاتنا العالمية عبر سلسلة فعالياتنا متعددة الجنسيات، بالتزامن مع انطلاق الموسم الافتتاحي، وتقديم بطولة سريعة الإيقاع وحافلة بالإثارة، تزخر بنخبة من أفضل مواهب الرغبي السباعي على مستوى العالم".

نبذة عن Corpay

.Corpay, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: CPAY) شركة عالمية متخصصة في مجال خدمات المدفوعات مدرجة ضمن مؤشر S&P500 تساعد الشركات والمستهلكين في دفع النفقات بطريقة بسيطة ومحكومة. كما تساعد حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay العملاء في إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات (مثل، نفقات الوقود ونفقات ركن السيارة) ونفقات السفر (مثل، نفقات حجوزات الفنادق) والمستحقات (مثل، سداد المدفوعات للبائعين)، مما يعود بالنفع على عملائنا على صعيد توفير الوقت وتوفير النفقات. هذا، وتشير Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تمتلكها وتديرها Corpay, Inc.‎

مع Corpay – سداد المدفوعات أصبح سهلاً. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة www.corpay.com.

نبذة عن Ultimate Sevens

تُعدّ Ultimate Sevens بطولة عالمية جديدة للرغبي السباعي، تُعيد تقديم هذه الرياضة العريقة بروح متجددة، لتواكب تطلعات عشاق الرياضة في العصر الحديث وتمنحهم تجربة أكثر حيوية. صُممت بطولة Ultimate Sevens لتجمع أفضل لاعبي الرغبي السباعي في العالم ضمن صيغة تنافسية مبتكرة، مدعومة بأسلوب سرد رقمي حديث ومسار واضح لرعاية المواهب الصاعدة، بما يسهم في الارتقاء برياضة الرغبي السباعي وتعزيز جاذبيتها لدى الأجيال الحالية والجديدة من عشاق اللعبة، ويمنحهم تجربة أكثر تفاعلاً ومتعة.

*"يشير مصطلح "Corpay" في هذا المستند في المقام الأول إلى قسم Cross-Border التابع لشركة Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border؛ تتوفَّر قائمة كاملة بالشركات التي تُشكِّل جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: https://www.corpay.com/compliance.

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