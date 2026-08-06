Riskified e Marqeta firmam parceria para aprimorar decisões de autorização de emissores de cartões e ajudar a reduzir recusas indevidas

NOVA YORK e OAKLAND, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Riskified (NYSE: RSKD), líder global em inteligência de risco e fraude no comércio eletrônico, anunciou hoje uma parceria com a Marqeta (NASDAQ: MQ), a plataforma global moderna de emissão de cartões, para dar aos emissores de cartões na plataforma da Marqeta acesso à inteligência de risco de pré-autorização da Riskified. A integração ajuda os emissores a tomarem decisões de autorização mais precisas, aprovarem mais transações legítimas e reduzirem as recusas indevidas em todo o portfólio de emissão da Marqeta.

As recusas indevidas continuam sendo um dos problemas mais dispendiosos e menos visíveis do comércio eletrônico. De acordo com uma pesquisa de 2023 da PYMNTS Intelligence e da Nuvei, as recusas indevidas colocam em risco cerca de US$ 157 bilhões em vendas de comércio eletrônico nos EUA, com US$ 81 bilhões perdidos mesmo após os consumidores tentarem concluir suas compras em tentativas de pagamento subsequentes. Como os emissores geralmente tomam decisões de autorização com visibilidade limitada do relacionamento mais amplo entre comerciante e consumidor, eles frequentemente recusam pedidos legítimos juntamente com pedidos genuinamente fraudulentos.

Por meio da integração, a Riskified fornecerá informações de risco enriquecidas e pré-autorização, baseadas em insights de sua rede global de dados de transações de comerciantes, diretamente na plataforma de emissão de cartões da Marqeta. Isso oferece aos emissores que usam a Marqeta um contexto adicional sobre um pedido antes que ele chegue à autorização, ajudando-os a distinguir clientes confiáveis ​​de atividades fraudulentas com mais precisão do que os dados de transação sozinhos permitem. A integração visa replicar o que a Riskified já demonstrou com outros parceiros emissores: decisões de autorização mais precisas, menos recusas indevidas e uma melhor experiência para os portadores de cartão que compram em estabelecimentos parceiros da Riskified.

"A Marqeta criou a plataforma moderna que os principais emissores de cartões realmente desejam: flexível, com foco em APIs e desenvolvida para velocidade. Combinar isso com a inteligência de risco global da Riskified significa que os emissores na plataforma da Marqeta não precisam escolher entre aceitar bons clientes e gerenciar o risco de forma eficaz. É assim que se constrói o sucesso em pagamentos em grande escala", disse Jeff Otto, diretor de Marketing da Riskified.

"Ao nos unirmos à Riskified, podemos aproveitar sua rede global de estabelecimentos parceiros e sua capacidade de tomada de decisões inteligentes para ajudar a maximizar o sucesso dos pagamentos para nossos clientes", disse Anthony Peculic, Diretor Interino de Produtos da Marqeta. "A Marqeta está constantemente aprimorando suas ferramentas de gerenciamento de riscos para se manter à frente das fraudes, e a integração da inteligência de risco de pré-autorização da Riskified à nossa oferta de Decisão em Tempo Real proporciona aos nossos clientes um conjunto de ferramentas de gerenciamento de riscos mais robusto, que comprovadamente aumenta as taxas de autorização, reduz as recusas indevidas e diminui os estornos."

As parcerias da Riskified com emissores de cartões já demonstraram um impacto mensurável. Em um período de 30 dias, outra emissora de cartões de primeira linha dos EUA, utilizando dados da rede de comerciantes da Riskified, aumentou as taxas de autorização em uma empresa de venda de ingressos, uma empresa de jogos e um varejista online em 5,9%, 1,4% e 1,6%, respectivamente, e relatou uma redução de 25% nas recusas indevidas com alguns comerciantes da Riskified. Do lado dos comerciantes, a varejista de roupas esportivas Lorna Jane viu sua taxa de autorização bancária subir de 82% para 95% após a implementação da tomada de decisão de pré-autorização da Riskified, juntamente com uma redução de mais de 90% nos estornos.

A integração fortalece a oferta de Tomada de Decisões em Tempo Real da Marqeta, aproveitando dados mais completos dos comerciantes para alimentar sua pontuação preditiva de risco baseada em IA, ajudando a reduzir transações fraudulentas e aumentar as taxas de autorização para seus clientes. Ao integrar a inteligência de risco de pré-autorização da Riskified, a Marqeta pode estender esse modelo à sua rede de programas de cartões e clientes emissores, fornecendo um caminho semelhante para maior precisão na autorização sem risco adicional de fraude. Para os comerciantes, a parceria ajuda a aumentar as aprovações de pedidos legítimos, enquanto os emissores obtêm informações adicionais para tomar decisões de autorização mais confiantes.

Sobre a Marqeta

A Marqeta permite que empresas criem e integrem serviços financeiros à experiência de suas marcas, desbloqueando novas maneiras de expandir seus negócios e encantar os usuários. A plataforma Marqeta coloca as empresas no controle da criação de soluções financeiras, permitindo que elas transformem dados em tempo real em soluções personalizadas e otimizadas para tudo, desde a fidelização de clientes até a eficiência de capital. Com conformidade e segurança integradas, a plataforma da Marqeta já foi comprovada em grande escala, processando quase US$ 400 bilhões em volume de pagamentos anuais em 2025. A Marqeta possui certificação para operar em mais de 40 países. Acesse www.marqeta.com para saber mais.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE: RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do e-commerce, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem online confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em grande escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco, cientistas de dados e pesquisadores de e-commerce, a plataforma de inteligência artificial para detecção de fraudes e riscos da Riskified analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

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