ITC Infotech renforce son partenariat technologique stratégique avec British American Tobacco (BAT) dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel

BANGALORE, Inde et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ITC Infotech, un fournisseur mondial de premier plan de services et de solutions technologiques, a annoncé aujourd’hui la signature d’un important accord technologique pluriannuel avec British American Tobacco (BAT). En collaboration avec BAT, ITC Infotech accélérera la transformation du paysage technologique de BAT afin de stimuler l’innovation basée sur l’intelligence artificielle, de renforcer les compétences et d’améliorer l’efficacité.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, ITC Infotech fournira des services technologiques à BAT en Pologne, en Roumanie et en Inde. L’entreprise continuera également à collaborer avec BAT pour développer les capacités du BAT Future Capabilities Centre, récemment inauguré en Inde, tout en apportant son soutien aux pôles technologiques existants de BAT en Malaisie et au Mexique.

Le nouvel accord stratégique vise à renforcer le partenariat déjà bien établi entre ITC Infotech et BAT, en rationalisant la fourniture de solutions technologiques de bout en bout et en améliorant la rapidité, l’efficacité et la qualité du service.

Dans le cadre de cet accord, ITC Infotech renforcera sa présence et ses capacités sur le territoire européen, lesquelles seront progressivement redéployées de manière stratégique pour soutenir la croissance continue dans toute la région.

S’exprimant à propos de ce partenariat, Jean-Pierre Cussac, responsable mondial de la division IDT Services and Tech Delivery chez BAT, a déclaré : « Notre partenariat avec ITC Infotech nous permet de renforcer la résilience, l’innovation et l’agilité de l’ensemble de nos activités technologiques. L’excellence de leurs prestations et leur expertise sectorielle nous assurent la présence à nos côtés d’un partenaire de confiance, à l’heure où rationalisons notre modèle opérationnel, simplifions nos services gérés et nous préparons à notre prochaine phase de la transformation numérique. »

Manas Chakraborty, PDG d’ITC Infotech, a confié pour sa part : « Ce programme stratégique marque une étape décisive dans notre stratégie de croissance en Europe ainsi que dans notre partenariat de longue date avec BAT. Chez ITC Infotech, nous sommes impatients de collaborer étroitement avec nos collègues de BAT en Pologne et en Roumanie. Ce partenariat va permettre de réunir l’expérience sectorielle exceptionnelle de nos deux équipes ainsi que nos compétences technologiques complémentaires, ce qui améliorera considérablement les normes collectives de prestation de services. Cette alliance reflète notre engagement à accélérer la transformation de BAT. Pour ce qui est de l’avenir, nous envisageons de nombreuses autres opportunités de collaboration de même nature à long terme, axées sur les résultats, avec nos clients du monde entier. »

À propos d’ITC Infotech :

ITC Infotech est un fournisseur mondial de premier plan de services et de solutions technologiques, dirigé par sa division Business and Technology Consulting. La société fournit des solutions sur mesure qui aident les entreprises à réussir et à se préparer pour l’avenir, en combinant de manière harmonieuse expertise numérique, alliances solides spécifiques à chaque secteur et capacité unique de tirer parti de l’expertise approfondie des entreprises du groupe ITC. En combinant des modèles économiques traditionnels et novateurs, ITC Infotech propose, en tant que partenaire durable, des solutions et des services technologiques à des entreprises issues de divers secteurs, comme la banque, les services financiers, la santé, l’industrie manufacturière, les biens de consommation, le voyage et l’hôtellerie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.itcinfotech.com.

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