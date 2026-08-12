ITC Infotech fortalece su alianza de tecnología estratégica con British American Tobacco (BAT) con un nuevo acuerdo plurianual

BANGALORE (India) y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ITC Infotech, proveedor de soluciones y servicios de tecnología líder a nivel mundial, anunció hoy un histórico acuerdo de tecnología estratégica plurianual con British American Tobacco (BAT). Junto con BAT, ITC Infotech acelerará la transformación del panorama tecnológico de BAT para impulsar la innovación facilitada por IA, fortalecer las competencias y mejorar las eficiencias.

En el marco de esta alianza ampliada, ITC Infotech prestará servicios tecnológicos a BAT en Polonia, Rumania e India. ITC Infotech también seguirá colaborando con BAT para escalar capacidades en el recientemente inaugurado BAT Future Capabilities Centre en India, además de brindar soporte a los polos tecnológicos existentes de BAT en Malasia y México.

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