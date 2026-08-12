Kinguin renouvelle son partenariat avec Ravelin après avoir réduit la fraude en ligne au niveau « le plus bas du secteur »

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Kinguin, plateforme mondiale de jeux numériques comptant plus de 20 millions d'utilisateurs inscrits, a renouvelé son partenariat avec Ravelin, plateforme antifraude IA native. Cet accord fait suite à une réduction significative de la fraude et à la mise en place d'un système de détection automatisé et évolutif.

Depuis leur premier partenariat en 2018, Ravelin a aidé Kinguin à transformer son approche de la lutte contre la fraude aux paiements. Kinguin a éliminé le besoin de procéder à des vérifications manuelles en temps réel, tandis que le taux global de fraude a diminué de 87,5 %.

Ce renouvellement témoigne d'une confiance croissante accordée à la lutte contre la fraude par l'IA, alors que les commerçants en ligne sont confrontés à des attaques de plus en plus sophistiquées, notamment dans le secteur des biens numériques où la livraison instantanée signifie également des résultats instantanés pour les fraudeurs.

Kinguin est la plateforme où les passionnés de jeux vidéo et d'e-sport du monde entier peuvent accéder à leurs jeux préférés, en choisissant parmi près de 200 modes de paiement. Cette abondance de modes de paiement constitue également une cible privilégiée pour les fraudeurs. Auparavant, l'équipe antifraude de Kinguin travaillait jour et nuit pour examiner manuellement les transactions suspectes, l'évaluation des risques étant principalement réalisée au moment de l'autorisation du paiement.

Aujourd'hui, grâce à Ravelin, Kinguin évalue le risque de fraude en continu et en temps réel. Cette approche permet une détection plus précoce des comportements suspects tout en améliorant l'expérience des clients légitimes.

Egemen Ertop, responsable mondial de la lutte contre la fraude chez Kinguin, a déclaré : « Grâce à Ravelin, l’automatisation de la prévention de la fraude a profondément transformé notre mode de fonctionnement. Nos taux de prévention et nombre de cas de fraude sont parmi les plus bas du secteur, réduisant ainsi considérablement les interventions manuelles. Notre équipe peut ainsi se concentrer sur des tâches plus créatrices de valeur. »

« Face à l’évolution constante des tactiques des fraudeurs, il est essentiel de disposer d’un système sachant apprendre et s’adapter en temps réel. Ravelin nous procure la confiance nécessaire pour évoluer en toute sécurité. »

Martin Sweeney, CEO de Ravelin, a ajouté : « La fraude ne commence pas au moment du paiement, et la prévention ne devrait pas le faire non plus. Les signaux les plus forts apparaissent souvent bien plus tôt dans le parcours client. »

« Les résultats de Kinguin montrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les commerçants dépassent les solutions ponctuelles et adoptent une approche plus globale alimentée par l’IA en matière de gestion des risques. Ils peuvent ainsi réduire la fraude tout en favorisant une croissance accélérée. »

À propos de Ravelin

Ravelin, entreprise spécialisée dans la lutte contre la fraude IA native, fournit des technologies et un accompagnement à plus de 340 entreprises en ligne afin de les aider à se protéger contre les menaces de fraude en constante évolution et à accepter les paiements en toute confiance. En associant apprentissage automatique, réseaux de graphes, analyse comportementale, données de consortium et règles d'experts, Ravelin permet depuis 12 ans aux entreprises d'exploiter leurs données pour détecter la fraude et les abus en ligne et optimiser ainsi l'acceptation des paiements. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ravelin.com

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