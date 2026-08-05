WHOOP amplía su compromiso con la salud de la mujer incluyendo una suscripción de un año a la aplicación Natural Cycles° en su membresía

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, la compañía de rendimiento humano, anunció hoy una expansión de su oferta de salud femenina a través de una integración con Natural Cycles° (NC°), la única aplicación de control de la natalidad sin hormonas aprobada por la FDA. WHOOP ofrece una suscripción de 12 meses a la aplicación NC° a las nuevas usuarias de Natural Cycles que cumplan los requisitos. Las miembros con dispositivos WHOOP compatibles ahora pueden compartir automáticamente la temperatura de su piel durante la noche con la aplicación NC° para obtener información personalizada sobre fertilidad y control de natalidad sin hormonas.

La aplicación Natural Cycles, un dispositivo médico de Clase II, utiliza datos de biomarcadores, como la temperatura y la frecuencia cardíaca, para identificar los días fértiles e infértiles. Esto ayuda a las usuarias a prevenir el embarazo sin hormonas y, además, les proporciona información sobre su fertilidad. Más allá del control de la natalidad, la aplicación también acompaña a las usuarias durante la planificación del embarazo, el embarazo, el posparto y la perimenopausia, con modos específicos adaptados a cada etapa de su vida reproductiva.

Esta integración y oferta exclusiva impulsan los esfuerzos de WHOOP en la salud femenina combinando datos fisiológicos continuos con tecnología de fertilidad clínicamente validada. Las mujeres constituyen uno de los segmentos de miembros de WHOOP de más rápido crecimiento, con un aumento del 111 % interanual. Ante la creciente demanda de información personalizada sobre la salud y opciones de salud reproductiva no hormonales, esta integración ofrece a las miembros de WHOOP una forma más sencilla de comprender la fertilidad, junto con la información sobre recuperación, sueño y salud que ya está disponible a través de WHOOP.

"Esta alianza representa un compromiso con el apoyo a la salud de la mujer a través de datos prácticos con respaldo clínico", declaró la Dra. Ami Bhatt, directora médica de WHOOP. "Al integrarnos con la aplicación NC°, brindamos a nuestras usuarias una forma sencilla de acceder a información personalizada sobre salud reproductiva, ampliando WHOOP más allá del rendimiento deportivo y abarcando la salud cotidiana".

"En Natural Cycles, nos comprometemos a que la anticoncepción digital sea lo más sencilla posible para nuestras usuarias", afirmó la Dra. Magda Armbruster, vicepresidenta de Productos de Natural Cycles. "La integración con WHOOP simplifica la experiencia, ya que permite a las usuarias utilizar el dispositivo portátil en el que ya confían para registrar automáticamente la temperatura cutánea nocturna que la aplicación NC° utiliza para determinar su estado de fertilidad diario. Es un paso más para que el control de la natalidad sin hormonas se integre de forma más natural en la vida cotidiana".

Beneficios de la membresía:

Para las nuevas miembros de Natural Cycles, se incluye una suscripción de 12 meses a la aplicación NC° con cualquier membresía de WHOOP.

Posibilidad de compartir automáticamente la temperatura de la piel durante la noche con la aplicación NC° a través de dispositivos WHOOP compatibles.

Consulta del estado de fertilidad a diario con la única aplicación digital de control de la natalidad aprobada por la FDA en todo el mundo.

Características diseñadas por Natural Cycles° para apoyar a las mujeres a lo largo de todo su proceso reproductivo, desde el control de la natalidad y la planificación del embarazo hasta el embarazo, el posparto y la perimenopausia.

La integración ya está disponible para usuarias con dispositivos WHOOP MG y 5.0. WHOOP y Natural Cycles° mantienen su compromiso con los más altos estándares de privacidad y seguridad de datos, garantizando que la información confidencial de salud se gestione con el máximo cuidado.

Para obtener más información sobre WHOOP, visite whoop.com. Para acceder a las imágenes, visite el Digital Press Kit.

Acerca de WHOOP

WHOOP ofrece una membresía basada en un dispositivo portátil que ayuda a las personas a vivir de manera más saludable, a prolongar su vida y a desarrollar todo su extraordinario potencial. Mediante un potente dispositivo portátil que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cuenta con una batería con hasta 14 días de duración WHOOP proporciona orientación inteligente sobre áreas clave de la salud como el sueño, la recuperación, el esfuerzo físico, el estado físico y la longevidad. La plataforma de salud también incluye un electrocardiograma autorizado por la FDA, la función Healthspan orientada a la longevidad, Blood Pressure Insights y análisis avanzados de biomarcadores sanguíneos mediante Advanced Labs. Investigaciones indican que quienes utilizan WHOOP a diario realizan más de 90 minutos adicionales de ejercicio por semana, duermen más de dos horas extra y presentan una variabilidad de la frecuencia cardíaca un 10 % mayor.

WHOOP, en la que confían millones de personas en todo el mundo, incluyendo atletas, líderes mundiales, militares, ejecutivos y artistas, se ha convertido en un símbolo moderno de una vida disciplinada y consciente. WHOOP se fundó en 2012 y tiene su sede en Boston. La compañía ha recaudado más de 950 millones de dólares en capital de riesgo, realiza envíos a 56 países y opera en seis idiomas. Para obtener más información o comenzar una prueba gratuita de un mes, visite whoop.com y conéctese con WHOOP en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Natural Cycles°

Fundada en 2013 por la Dra. Elina Berglund Scherwitzl y el Dr. Raoul Scherwitzl, Natural Cycles es una empresa líder en salud digital femenina dedicada a transformar la manera en que las mujeres comprenden y gestionan su salud reproductiva. La empresa desarrolló el primer método anticonceptivo digital del mundo aprobado por la FDA, que se administra a través de una aplicación y funciona con un algoritmo propio que interpreta datos de biomarcadores, incluida la temperatura corporal, para proporcionar información personalizada sobre el ciclo menstrual y el estado de fertilidad diario. La aplicación NC° Birth Control es un dispositivo médico de Clase II aprobado por la FDA con seis autorizaciones de la FDA y también ha recibido autorizaciones regulatorias en Europa, Canadá, Brasil, Australia, Singapur y Corea del Sur.

Con una sola suscripción, la aplicación Natural Cycles ofrece cinco modos especializados: control de la natalidad, planificación del embarazo, seguimiento del embarazo, posparto y perimenopausia, que acompañan a las mujeres a lo largo de su vida reproductiva. Con la confianza de más de seis millones de usuarias registradas en todo el mundo y respaldada por 30 estudios revisados ​​por pares, Natural Cycles sigue siendo pionera en innovaciones no invasivas basadas en la ciencia que amplían el acceso a herramientas personalizadas de salud reproductiva y empoderan a las mujeres para que tomen el control de su salud reproductiva.

Vea más información en Naturalcycles.com.

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