WHOOP深化对女性健康的承诺，为会员提供一年的Natural Cycles°应用订阅服务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注人体机能的公司WHOOP今日宣布，通过与唯一获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的无激素避孕应用Natural Cycles°（NC°）进行整合，进一步扩展其女性健康服务。WHOOP将为符合条件的新Natural Cycles用户提供NC°应用的12个月订阅服务。拥有兼容WHOOP设备的会员现在可以自动将夜间皮肤温度数据同步至NC°应用，从而获得个性化的生育洞察和无激素避孕方案。

Natural Cycles应用是一款II类医疗器械，它利用生物标志物数据（包括体温和心率数据）来识别受孕期和非受孕期，帮助用户在不使用激素的情况下避孕，同时提供生育相关信息。除了避孕功能外，该应用还通过针对生育旅程各阶段量身定制的专属模式，为用户提供从备孕、怀孕、产后到围绝经期的全程支持。

此次整合及独家优惠将持续的生理数据与经临床验证的生育技术相结合，进一步推动WHOOP在女性健康领域的努力。女性是WHOOP会员中增长最快的群体之一，其会员数量同比增长了111%。随着人们对个性化健康洞察以及非激素类生殖健康方案的需求日益增长，此次整合使WHOOP会员能够以更顺畅的方式了解自身生育状况，同时还能获取WHOOP现有的恢复、睡眠和健康相关洞察。

WHOOP首席医疗官Ami Bhatt博士表示，”此次合作体现了我们致力于通过经临床验证、可付诸实践的数据来支持女性健康。通过与NC°应用的整合，我们为会员提供无缝获取定制生殖健康洞察的方式，将WHOOP的应用范围从运动表现扩展到了日常健康领域。”

Natural Cycles产品副总裁Magda Armbruster博士表示，“Natural Cycles致力于让用户尽可能顺畅地获取数字避孕方式。与WHOOP的整合消除了使用过程中的障碍，让会员能够利用他们已经习惯佩戴的可穿戴设备，自动采集夜间皮肤温度——NC°应用正是通过该数据来判断每日生育状态。这是让无激素避孕更自然地融入日常生活的又一进步。”

会员权益：

对于Natural Cycles的新用户，任意WHOOP会员均包含为期12个月的NC°应用订阅。

通过兼容的WHOOP设备，与NC°应用自动同步夜间皮肤温度数据。

全球唯一获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的数字避孕应用，可实时显示每日生育状况。

Natural Cycles°设计的一系列功能，旨在为女性的整个生育历程提供支持，涵盖避孕和备孕，到怀孕、产后及围绝经期。

该集成功能目前仅面向使用WHOOP MG和5.0设备的用户开放。WHOOP和Natural Cycles°始终致力于遵循最高的隐私和数据安全标准，确保以最谨慎的态度管理敏感的健康信息。

如需进一步了解WHOOP，请访问whoop.com。如需查看图片，请访问数字新闻资料包。

关于WHOOP

WHOOP提供可穿戴会员服务，帮助人们更健康、更长寿地生活，并释放非凡潜能。通过一款续航长达14天、全天候运行且功能强大的可穿戴设备，WHOOP在睡眠、恢复、运动负荷、体能和长寿方面提供智能健康指导。该健康平台包含经美国食品药品管理局批准的心电图、健康寿命长寿功能、血压洞察和高级实验室血液生物标志物分析。研究表明，每天佩戴WHOOP的用户每周运动时间可增加超过90分钟，睡眠时间增加2小时以上，心率变异性提升10%。

WHOOP深受全球数百万会员信赖，包括运动员、全球领袖、军事人员、高管和艺术家，已成为自律、有目标生活方式的现代象征。WHOOP成立于2012年，总部位于波士顿。公司已募集超过9.5亿美元风险资本，产品销往56个国家，支持六种语言。如需了解更多信息或开始一个月的免费试用，请访问whoop.com，并在Instagram、X、Facebook、LinkedIn和YouTube上关注WHOOP。

关于Natural Cycles°

Natural Cycles由物理学家Elina Berglund Scherwitzl博士和Raoul Scherwitzl博士于2013年创立，是一家领先的女性数字健康公司，致力于改变女性对生殖健康的认知和管理方式。该公司开发了全球首款获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的数字避孕方法，该方法通过一款应用程序提供服务，并依托专有算法对包括体温在内的生物标志物数据进行分析，从而提供个性化的生理周期洞察和每日受孕状态评估。NC°避孕应用程序是一款获得FDA批准的II类医疗器械，已获得六项FDA批准，并在欧洲、加拿大、巴西、澳大利亚、新加坡和韩国获得了监管授权。

只需一次订阅，Natural Cycles应用即可提供五种专属模式——NC°避孕、NC°备孕、NC°孕期追踪、NC°产后护理和NC°围绝经期，为女性整个生育周期提供支持。Natural Cycles赢得了全球超过600万注册用户的信赖，并得到了30项经同行评审的研究支持，该应用持续引领以科学为驱动、非侵入性的创新，致力于扩大个性化生殖健康工具的普及范围，并赋能女性自主掌控自己的生殖健康。

有关更多内容，请访问Naturalcycles.com。

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