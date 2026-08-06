AM Best relève la note des filiales d'assurance de Fortegra de A- à A (Excellent)

JACKSONVILLE, Floride--(BUSINESS WIRE)--Fortegra Group (« Fortegra » ou la « Société »), assureur spécialisé international et filiale de DB Insurance Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui qu'AM Best a relevé la note de solidité financière (FSR) de ses filiales d'assurance de A- (Excellent) à A (Excellent) et leurs notes de crédit émetteur à long terme (ICR à long terme) de a- (Excellent) à a (Excellent). Les perspectives associées à ces notes sont stables et AM Best a retiré les notes de la liste des sociétés « sous surveillance avec implications positives ». KBRA a également relevé toutes ses notes pour la Société.

Ce relèvement de la notation s'applique à l'ensemble de la plateforme d'assurance de Fortegra. Les compagnies d'assurance dommages comprennent Lyndon Southern Insurance Company, Insurance Company of the South, Response Indemnity Company of California, Blue Ridge Indemnity Company, Fortegra Specialty Insurance Company et Fortegra Europe Insurance Company SE. Les compagnies d'assurance vie et santé comprennent Life of the South Insurance Company, Bankers Life Insurance Company of Louisiana et Southern Financial Life Insurance Company. AM Best a également relevé la notation de Fortegra Belgium Insurance Company NV, Fortegra Insurance UK Ltd. et Fortegra Indemnity Insurance Company, Ltd.

Cette mesure de notation fait suite à l'acquisition de Fortegra par DB Insurance le 29 mai 2026. Dans son analyse, AM Best a souligné l'importance stratégique de Fortegra pour DB Insurance et les avantages attendus d'une intégration à un groupe d'assurance plus important et mieux noté. DB Insurance bénéficie d'une notation de solidité financière (FSR) de A+ (Supérieure) et d'une notation de crédit à long terme (ICR) de « aa- » (Supérieure), toutes deux assorties de perspectives stables, et figure parmi les principaux assureurs non-vie de Corée.

KBRA a relevé indépendamment toutes ses notations pour Fortegra et les a retirées de la catégorie « Évolution à surveiller », où elles avaient été placées le 29 septembre 2025 suite à l'annonce par DB Insurance de son projet d'acquisition de la Société. Les notations de solidité financière des principales filiales d'assurance de Fortegra sont passées de A- à A, et la notation d'émetteur du groupe Fortegra est passée de BBB à BBB+. Toutes les notations sont assorties d'une perspective stable. KBRA a justifié cette décision par les résultats techniques de Fortegra, le renforcement de son profil de crédit et les avantages stratégiques de l'acquisition finalisée.

À propos de Fortegra

Par l'intermédiaire de ses filiales, Fortegra propose depuis plus de 45 ans des solutions de gestion des risques qui permettent aux particuliers et aux entreprises de prospérer face à un contexte d'incertitudes. En tant qu'assureur multinational spécialisé, dont les filiales d'assurance bénéficient d'une notation de solidité financière « A » (Excellente) et d'une catégorie de taille financière « X » attribuées par AM Best, nous offrons une gamme diversifiée de produits d'assurance et de garanties, incluant les assurances admises et les assurances E&S. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fortegra.com.

À propos de DB Insurance

Depuis plus de six décennies, DB Insurance Co., Ltd. a construit une base solide en tant que l’un des principaux assureurs coréens, protégeant les particuliers et les entreprises tout en favorisant le progrès du secteur national de l’assurance. Fondée en 1962 en tant que premier assureur automobile public coréen, la société a adopté le nom de DB Insurance en 2017 pour incarner sa vision de devenir un groupe d’assurance mondial. Avec une notation de solidité financière de A+ (supérieure) d'AM Best, avec une catégorie de taille financière de « XV », et une notation A+ (stable) de S&P, DB Insurance fournit un portefeuille complet d’assurance générale, à long terme et automobile, ainsi qu’une large gamme de services financiers par l’intermédiaire de ses filiales dans les domaines de l’assurance vie, des valeurs mobilières, de la banque d’épargne et de la gestion d’actifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.idbins.com.

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