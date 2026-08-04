Thredd et Pliant renforcent leur partenariat pour lancer un programme de crédit commercial aux États-Unis et accélérer le développement de la finance intégrée pour les entreprises

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec Pliant, permettant ainsi à la société de proposer pour la première fois sur le marché américain ses solutions de cartes de crédit professionnelles et de finance intégrée.

Pliant fournit aux entreprises européennes des cartes de crédit physiques et virtuelles dotées de fonctionnalités intégrées de rapprochement comptable, de contrôle des dépenses et d’intégrations approfondies dans les infrastructures financières modernes. Grâce à ce partenariat élargi avec Thredd, Pliant a réussi à reproduire aux États-Unis son offre déjà bien établie en Europe, permettant ainsi aux entreprises américaines d’émettre des cartes de crédit professionnelles qui garantissent une visibilité en temps réel sur la gestion des dépenses et des flux de trésorerie.

Le programme est désormais opérationnel aux États-Unis sur le réseau Visa, avec le soutien bancaire de Coastal. Ce lancement fait suite à une mise en place progressive couronnée de succès à la fin de l’année 2025, qui a permis à Pliant de commencer à acquérir des clients américains tout en jetant les bases d’une croissance à long terme sur ce marché.

« Ce partenariat reflète parfaitement la raison d’être de Thredd : aider les fintechs qui ont fait leurs preuves à se développer rapidement et en toute confiance sur de nouveaux marchés », a déclaré Jim McCarthy, PDG de Thredd. « Ayant déjà accompagné Pliant dans le développement de son offre de crédit commercial aboutie, nous savions que nous pouvions respecter ses délais ambitieux aux États-Unis. Ensemble, nous avons mis en place une plateforme évolutive qui prend en charge la finance intégrée, le rapprochement en temps réel et une croissance durable. »

Contrairement aux programmes traditionnels de cartes commerciales, la plateforme de Pliant combine l’émission de crédit avec des outils de décision de prêt et de rapprochement, permettant ainsi aux entreprises de gérer leurs dépenses, leur crédit et leur reporting via une solution unique et intégrée. Cette approche a fait de Pliant un partenaire de confiance pour les fintechs de taille moyenne, les banques commerciales et les entreprises à travers l’Europe, un modèle que la société étend désormais aux États-Unis.

« Nous sommes ravis que Thredd, en tant que fournisseur mondial et partenaire de confiance au sein de l’UE, soit également en mesure de prendre en charge nos cas d’utilisation complexes aux États-Unis », a déclaré Malte Rau, PDG et cofondateur de Pliant.

Pliant, dont le siège social est situé à Berlin, voit actuellement son équipe de direction étendre ses activités aux États-Unis, alors que l’entreprise accélère ses projets de croissance en Amérique du Nord. Le marché américain devrait devenir un moteur important de l’activité mondiale de Pliant au cours des prochaines années.

À propos de Pliant

Pliant est une plateforme de paiement B2B flexible et modulaire qui combine l’émission de cartes et la gestion native des dépenses au sein d’un système d’exploitation unifé, axé sur les API. La société permet aux banques et aux fintechs de proposer des programmes de cartes modernes par le biais de son infrastructure adaptable, destinée aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. Fondée en 2020 et basée à Berlin, la société opère et peut lancer des programmes de cartes dans toute l’Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Pliant, rendez-vous sur le site www.getpliant.com.

À propos de Thredd

Thredd est une plateforme de traitement des émetteurs fiable, axée sur l’IA et basée sur le cloud, qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd fournit des fonctionnalités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de registre à plus de 100 société de technologie financière, banques numériques et fournisseurs de services financiers intégrés, dans plus de 50 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçue pour offrir rapidité, évolutivité et modèles d’émission modernes, établissant ainsi la norme en matière d’entrée sur le marché, d’expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thredd.ai

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