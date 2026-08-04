Evexta Bio anuncia un acuerdo de colaboración en ensayos clínicos y de suministro con Roche para evaluar el rupitasertib en combinación con un degradador selectivo de los receptores de estrógeno en el cáncer de mama avanzado o metastásico
Evexta Bio anuncia un acuerdo de colaboración en ensayos clínicos y de suministro con Roche para evaluar el rupitasertib en combinación con un degradador selectivo de los receptores de estrógeno en el cáncer de mama avanzado o metastásico
- Estudio para evaluar el rupitasertib, el primer inhibidor oral de doble objetivo S6K y AKT1/3 de Evexta Bio, en combinación con giredestrant contra el cáncer de mama avanzado o metastásico de segunda línea, ER+, HER2- y con mutación en ESR1; se prevé que comience en el cuarto trimestre de 2026
- Primer acuerdo de colaboración clínica y suministro de Evexta Bio con rupitasertib y de Roche con giredestrant; los resultados servirán de base para la futura estrategia de combinación con rupitasertib en el cáncer de mama avanzado o metastásico ER+ y HER2-
PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Evexta Bio S.A., una empresa dedicada a la oncología de precisión, fundada por Truffle Capital (fundadora de Abivax y Carvolix), y dedicada al descubrimiento y desarrollo de terapias dirigidas, ha anunciado hoy un acuerdo de colaboración clínica y suministro con el objetivo de iniciar un estudio de fase 1b en el que se combinará su compuesto experimental principal, el rupitasertib, con el compuesto experimental de Roche, el giredestrant, un degradador selectivo de los receptores de estrógeno (SERD), para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico ER+, HER2- y con mutación en el gen ESR1.
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