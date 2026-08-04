Thredd y Pliant amplían su alianza con el lanzamiento de un programa de crédito comercial en los Estados Unidos con el objetivo de acelerar las finanzas integradas para empresas

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento de emisores con la IA como eje central, anunció hoy la expansión de su alianza con Pliant, con el objetivo de llevar las funcionalidades de la plataforma de crédito comercial y finanzas integradas de la empresa por primera vez al mercado estadounidense.

Pliant ofrece a las empresas europeas tarjetas de crédito físicas y virtuales que poseen conciliación integrada, controles de gasto e integraciones profundas con un conjunto de tecnologías financieras modernas. Gracias a esta ampliación de la alianza con Thredd, Pliant ha replicado de manera exitosa en los Estados Unidos su propuesta establecida en el mercado europeo, para hacer posible que las empresas estadounidenses emitan tarjetas de crédito comerciales que conserven visibilidad en tiempo real de la gestión de gastos y del flujo de caja.

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