Evexta Bio annuncia una collaborazione clinica e un accordo di fornitura con Roche per la valutazione di rupitasertib in combinazione con un degradatore selettivo dei recettori degli estrogeni nel carcinoma mammario avanzato/metastatico
Evexta Bio annuncia una collaborazione clinica e un accordo di fornitura con Roche per la valutazione di rupitasertib in combinazione con un degradatore selettivo dei recettori degli estrogeni nel carcinoma mammario avanzato/metastatico
- Obiettivo dello studio è la valutazione di rupitasertib, il primo inibitore orale di Evexta Bio attivo sui due nodi S6K e AKT1/3, in combinazione con giredestrant nel trattamento di seconda linea del carcinoma mammario ER+, HER2- e con mutazione di ESR1 in fase avanzata/metastatica; l'inizio dello studio è previsto per l'ultimo trimestre del 2026
- Si tratta del accordo di collaborazione clinica e di fornitura per Evexta Bio con rupitasertib e per Roche con giredestrant, i cui risultati permetteranno di definire la futura strategia della combinazione con rupitasertib nel carcinoma mammario ER+ HER2- avanzato/metastatico
PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Evexta Bio S.A., azienda fondata da Truffle Capital (fondatore di Abivax e Carvolix) specializzata nell'oncologia di precisione e focalizzata sulla scoperta e sullo sviluppo di terapie mirate, oggi annuncia la sigla di un accordo di collaborazione clinica e di fornitura mirato all'avvio di uno studio di fase 1b per la combinazione di rupitasertib, il suo principale composto sperimentale, con il composto sperimentale di Roche giredestrant, un degradatore selettivo dei recettori degli estrogeni (SERD), nel trattamento del carcinoma mammario ER+, HER2-, con mutazione di ESR1-e in fase avanzata/metastatica.
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