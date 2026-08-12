Kinguin renueva su colaboración con Ravelin tras reducir el fraude en el comercio electrónico a un «nivel líder en el sector»

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Kinguin, un mercado internacional de videojuegos digitales con más de 20 millones de usuarios registrados, ha renovado su colaboración con Ravelin, una plataforma de lucha contra el fraude con tecnología de IA. El acuerdo se produce tras una reducción significativa de los casos de fraude y el paso a un sistema de detección de fraudes automatizado y ampliable.

Desde que iniciaron su colaboración en 2018, Ravelin ha ayudado a Kinguin a transformar su enfoque respecto al fraude en los pagos. Kinguin ha eliminado la necesidad de realizar revisiones manuales en tiempo real, mientras que las tasas generales de fraude se han reducido en un 87,5 %.

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