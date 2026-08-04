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Thredd e Pliant ampliano la collaborazione per lanciare il programma di credito commerciale negli USA e accelerare l'adozione dei servizi finanziari integrati per le aziende

La partnership consente l'espansione transfrontaliera con una piattaforma scalabile di credito e riconciliazione commerciale basata su API sviluppata per una rapida immissione sul mercato

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la prima piattaforma di elaborazione degli emittenti AI-first, ha annunciato oggi l'espansione della propria partnership con Pliant, offrendo per la prima volta sul mercato statunitense le funzionalità della piattaforma di credito commerciale e di finanza integrata dell'azienda.

Pliant offre alle attività europee carte di credito fisiche e virtuali che dispongono di riconciliazione integrata, controlli di spesa e integrazioni profonde negli stack finanziari moderni. Attraverso la sua partnership ampliata con Thredd, Pliant è riuscita a replicare con successo la sua solida proposta europea negli USA, consentendo alle attività statunitensi di emettere carte di credito commerciali in grado di mantenere visibilità in tempo reale della spesa e della gestione del flusso di cassa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

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