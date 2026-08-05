شركة WHOOP تعزز التزامها بصحة المرأة عن طريق توفير اشتراك لمدة عام واحد في تطبيق Natural Cycles°‎ ضمن مزايا العضوية

--(BUSINESS WIRE)--بوسطنأعلنت اليوم شركة WHOOP، المتخصصة في تعزيز الأداء البشري، عن تعزيز عروضها في مجال صحة المرأة عن طريق التكامل مع Natural Cycles° (NC°)، تطبيق تنظيم النسل الوحيد الخالي من الهرمونات والمعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إذ توفّر WHOOP اشتراكًا لمدة 12 شهرًا في تطبيق NC°‎ للمستخدمات الجديدات المؤهلات المنضمات إلى Natural Cycles. كما يمكن للعضوات اللائي لديهن أجهزة WHOOP متوافقة الآن مشاركة بيانات درجة حرارة الجلد في أثناء الليل تلقائيًا مع تطبيق NC°‎، ما يتيح الحصول على رؤى مخصّصة بشأن الخصوبة واستخدام وسائل تنظيم النسل الخالية من الهرمونات.

يستخدم تطبيق Natural Cycles، وهو جهاز طبي من الفئة الثانية، بيانات المؤشرات الحيوية، بما في ذلك بيانات درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب، لتحديد الأيام الخصبة وغير الخصبة، ما يساعد المستخدمات على منع الحمل بدون استخدام الهرمونات، مع توفير رؤى بشأن الخصوبة أيضًا. وبالإضافة إلى تنظيم النسل، يدعم التطبيق المستخدمات في مراحل التخطيط للحمل، والحمل، وما بعد الولادة، وما قبل انقطاع الطمث، عن طريق أوضاع مخصّصة ومصمّمة لتناسب كل مرحلة من مراحل رحلتهن الإنجابية.

يسهم هذا التكامل والعرض الحصري في تعزيز جهود WHOOP في مجال صحة المرأة عن طريق الجمع بين البيانات الفسيولوجية المستمرة وتقنيات الخصوبة المُثبتة سريريًا. ويجدر هنا ذكر أنَّ النساء تُعدّ من أسرع شرائح أعضاء WHOOP نموًا، حيث شهدت نسبة العضوية بينهن نموًا بنسبة 111% على أساس سنوي، ومع تزايد الطلب على الرؤى الصحية المخصّصة وخيارات الصحة الإنجابية غير الهرمونية، يوفّر هذا التكامل لأعضاء WHOOP طريقة أكثر سلاسة لفهم الخصوبة إلى جانب رؤى التعافي والنوم والصحة المتاحة بالفعل عبر WHOOP.

صرحت الدكتورة Ami Bhatt، المدير الطبي في WHOOP، قائلة: "تمثل هذه الشراكة التزامًا بدعم صحة المرأة بالاستعانة ببيانات فاعلة ومدعومة سريريًا." "عن طريق التكامل مع تطبيق NC°‎، نوفّر لأعضائنا طريقة سلسة للوصول إلى رؤى مخصّصة بشأن الصحة الإنجابية، ما يوسّع نطاق WHOOP ليتجاوز مجال الأداء وليشمل الصحة اليومية."

صرحت الدكتورة Magda Armbruster، نائبة رئيس قسم شؤون المنتجات في Natural Cycles، قائلة: "في Natural Cycles، نلتزم بجعل وسائل منع الحمل الرقمية سهلة وسلسة قدر الإمكان للمستخدمات". "يسهم التكامل مع WHOOP في تبسيط التجربة عن طريق تمكين العضوات من استخدام الجهاز القابل للارتداء اللائي يعتمدن عليه بالفعل لالتقاط درجة حرارة الجلد في أثناء الليل تلقائيًا، والتي يستخدمها تطبيق NC°‎ لتحديد حالة الخصوبة اليومية. وتُعدّ هذه خطوة أخرى نحو جعل تنظيم النسل الخالي من الهرمونات يندمج بشكل طبيعي في الحياة اليومية."

مزايا العضوية:

اشتراك لمدة 12 شهرًا في تطبيق NC° ‎ متاح ضمن أي عضوية WHOOP للعضوات الجديدات في Natural Cycles.

‎ متاح ضمن أي عضوية WHOOP للعضوات الجديدات في Natural Cycles. مشاركة تلقائية لبيانات درجة حرارة الجلد في أثناء الليل مع تطبيق NC° ‎ من خلال أجهزة WHOOP المتوافقة.

‎ من خلال أجهزة WHOOP المتوافقة. حالة الخصوبة اليومية داخل تطبيق تنظيم النسل الرقمي الوحيد في العالم المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ميزات صممها Natural Cycles° ‎ لدعم السيدات طوال رحلتهن الإنجابية، بدءًا من تنظيم النسل والتخطيط للحمل، وصولاً إلى الحمل وما بعد الولادة وفترة ما قبل انقطاع الطمث.

يتوفر هذا التكامل حاليًا للمستخدمات اللائي يمتلكن أجهزة WHOOP MG و5.0. تجدر هنا الإشارة إلى أنَّ WHOOP وNatural Cycles°‎ تواصلان التزامهما بأعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات، بما يضمن إدارة المعلومات الصحية الحساسة بأقصى درجات العناية.

للتعرف على المزيد عن WHOOP، الرجاء زيارة whoop.com. للاطلاع على الصور، الرجاء تفقد الملف الصحفي الرقمي.

نبذة عن WHOOP

توفر WHOOP عضوية مرتبطة بجهاز قابل للارتداء لمساعدة الأفراد على عيش حياة أطول وأكثر صحة، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الاستثنائية، فبفضل جهاز قابل للارتداء يعمل على مدار الساعة ويتميز بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، تقدم WHOOP إرشادات صحية ذكية تشمل النوم، والتعافي، والإجهاد، واللياقة البدنية، وطول العمر. كما تتضمن المنصة الصحية ميزة تخطيط كهربية القلب المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وميزة طول العمر الصحي Healthspan، ورؤى ضغط الدم، بالإضافة إلى تحليلات Advanced Labs للمؤشرات الحيوية في الدم. إضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أنَّ الأشخاص الذين يرتدون WHOOP يوميًا يسجلون أكثر من 90 دقيقة إضافية من التمارين أسبوعيًا، وينعمون بأكثر من ساعتين إضافيتين من النوم، ويحققون زيادة بنسبة 10% في مستوى تباين معدل ضربات القلب.

بفضل ثقة الملايين من الأعضاء على مستوى العالم، بما في ذلك الرياضيون، والقادة العالميون، وأفراد القوات العسكرية، والرؤساء التنفيذيون، والفنانون، باتت WHOOP رمزًا عصريًا لنمط الحياة المنضبط والهادف. هذا، وقد تأسست شركة WHOOP في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن. وأخيرًا وليس آخرًا، جمعت الشركة أكثر من 950 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، أما منتجاتها، فإنها تُشحن إلى 56 دولة، وأما خدماتها، فإنها تقدم بست لغات. لمعرفة المزيد أو بدء تجربة مجانية لمدة شهر، الرجاء زيارة whoop.com والتواصل مع WHOOP على Instagram، وX، وFacebook، وLinkedIn، وYouTube.

نبذة عن Natural Cycles°‎

تأسست Natural Cycles عام 2013 على يد عالِمَي الفيزياء الدكتورة Elina Berglund Scherwitzl والدكتور Raoul Scherwitzl، وهي شركة رائدة في مجال الصحة الرقمية للمرأة، تكرّس جهودها لإحداث تحول في طريقة فهم السيدات لصحتهن الإنجابية وإدارتها. وقد طوّرت الشركة أول وسيلة رقمية لتنظيم النسل في العالم معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يتم توفيرها عبر تطبيق وتعتمد على خوارزمية مملوكة للشركة تفسّر بيانات المؤشرات الحيوية، بما في ذلك درجة حرارة الجسم، لتقديم رؤى مخصّصة بشأن الدورة وتحديد حالة الخصوبة اليومية. أما تطبيق NC°‎ لتنظيم النسل، فإنه يُعدّ جهازًا طبيًا من الفئة الثانية معتمدًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فقد حصل على ستة تصاريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كما حصل أيضًا على موافقات تنظيمية في أوروبا وكندا والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

يوفّر تطبيق Natural Cycles، من خلال اشتراك واحد، خمسة أوضاع مخصّصة، NC° Birth Control وNC° Plan Pregnancy وNC° Follow Pregnancy وNC° Postpartum وNC° Perimenopause، لدعم السيدات طوال مراحل حياتهن الإنجابية. هذا، وتحظى Natural Cycles بثقة أكثر من ستة ملايين مستخدم مسجّل على مستوى العالم، وبدعم 30 دراسة خاضعة لمراجعة الأقران، وتواصل ريادتها في مجال الابتكارات غير التدخلية القائمة على العلم، بما يوسّع نطاق الوصول إلى أدوات الصحة الإنجابية المخصّصة ويمكّن السيدات من التحكم في صحتهن الإنجابية.

تعرف على المزيد على Naturalcycles.com.

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