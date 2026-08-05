WHOOP baut sein Engagement für die Frauengesundheit aus und ergänzt die Mitgliedschaft um ein 1-Jahres-Abo der Natural Cycles°-App

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, ein Anbieter von Lösungen zur Leistungs- und Gesundheitsoptimierung, erweitert sein Angebot im Bereich Frauengesundheit durch die Integration von Natural Cycles° (NC°), der einzigen von der FDA zugelassenen hormonfreien Verhütungs-App. Berechtigte neue Nutzerinnen von Natural Cycles erhalten über WHOOP ein zwölfmonatiges Abo der NC°-App. Mitglieder mit kompatiblen WHOOP-Geräten können ihre nachts gemessene Hauttemperatur nun automatisch an die App übertragen. Auf dieser Grundlage liefert Natural Cycles° personalisierte Einblicke in die Fruchtbarkeit und unterstützt eine hormonfreie Verhütung.

Die Natural Cycles-App, ein Medizinprodukt der Klasse II, ermittelt die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage anhand von Biomarkerdaten wie Temperatur und Herzfrequenz. So unterstützt sie Nutzerinnen dabei, ohne Hormone zu verhüten, und liefert zugleich Einblicke in ihre Fruchtbarkeit. Darüber hinaus begleitet die App Nutzerinnen mit speziell auf die jeweilige Phase abgestimmten Modi bei der Schwangerschaftsplanung, während der Schwangerschaft, nach der Geburt und in der Perimenopause.

Die Integration und das exklusive Angebot stärken das Engagement von WHOOP für die Frauengesundheit, indem kontinuierlich erfasste physiologische Daten mit klinisch validierter Fruchtbarkeitstechnologie kombiniert werden. Frauen zählen zu den am schnellsten wachsenden Mitgliedergruppen bei WHOOP. Die Zahl weiblicher Mitglieder stieg innerhalb eines Jahres um 111 Prozent. Die Nachfrage nach personalisierten Gesundheitsinformationen und hormonfreien Lösungen für die reproduktive Gesundheit steigt weiter an. Die Integration hilft WHOOP-Mitgliedern, ihre Fruchtbarkeit besser nachzuvollziehen, und ergänzt die bereits über WHOOP verfügbaren Erkenntnisse zu Erholung, Schlaf und allgemeiner Gesundheit.

„Diese Partnerschaft untermauert unseren Anspruch, die Frauengesundheit mit klinisch fundierten Daten zu unterstützen, die konkrete Handlungsmöglichkeiten schaffen“, erklärt Dr. Ami Bhatt, Chief Medical Officer bei WHOOP. „Durch die Integration der NC°-App erhalten unsere Mitglieder einen unkomplizierten Zugang zu personalisierten Einblicken in ihre reproduktive Gesundheit. Damit erweitert WHOOP seinen Fokus von der Leistungsoptimierung auf die Lebensqualität.“

„Wir bei Natural Cycles möchten digitale Verhütung für unsere Nutzerinnen so unkompliziert wie möglich gestalten“, so Dr. Magda Armbruster, Vice President of Product bei Natural Cycles. „Die Integration mit WHOOP macht die Anwendung denkbar einfach: Mitglieder können das Wearable, auf das sie bereits vertrauen, dafür nutzen, ihre nächtliche Hauttemperatur automatisch zu erfassen. Anhand dieser Daten bestimmt die NC°-App den täglichen Fruchtbarkeitsstatus. Damit lässt sich eine hormonfreie Verhütung noch selbstverständlicher in den Alltag integrieren.“

Vorteile für Mitglieder:

Ein zwölfmonatiges Abo der NC°-App ist für alle Mitglieder, die Natural Cycles erstmals nutzen, in ihrer WHOOP-Mitgliedschaft enthalten.

Automatische Übertragung der über Nacht gemessenen Hauttemperatur von kompatiblen WHOOP-Geräten an die NC°-App.

Täglicher Fruchtbarkeitsstatus in der weltweit einzigen von der FDA zugelassenen digitalen Verhütungs-App.

Die von Natural Cycles° entwickelten Funktionen unterstützen Frauen in allen Phasen ihres reproduktiven Lebens – von der Verhütung und Schwangerschaftsplanung über die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt bis hin zur Perimenopause.

Die Integration ist derzeit für Nutzerinnen von WHOOP MG und WHOOP 5.0 verfügbar. WHOOP und Natural Cycles° bekennen sich weiterhin zu höchsten Standards bei Datenschutz und Datensicherheit. Der Schutz sensibler Gesundheitsdaten hat dabei oberste Priorität.

Weitere Informationen über WHOOP finden Sie unter whoop.com. Bildmaterial finden Sie im Digital Press Kit.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 % höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen Mitgliedern weltweit – darunter Sportlerinnen und Sportler, führende Persönlichkeiten aus aller Welt, Angehörige des Militärs, Führungskräfte und Kunstschaffende. Die Marke ist zu einem modernen Symbol für einen disziplinierten und bewussten Lebensstil geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 950 Millionen US-Dollar an Wagniskapital eingeworben, ist in 56 Ländern tätig und bietet seine Leistungen in sechs Sprachen an. Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, finden Sie unter whoop.com. Folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Über Natural Cycles°

Natural Cycles wurde 2013 von den Physikern Dr. Elina Berglund Scherwitzl und Dr. Raoul Scherwitzl gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern digitaler Lösungen für die Frauengesundheit. Seine Technologien helfen Frauen, ihre reproduktive Gesundheit besser zu verstehen und selbstbestimmt zu steuern. Das Unternehmen entwickelte die weltweit erste von der FDA zugelassene digitale Verhütungsmethode. Sie wird über eine App bereitgestellt und nutzt einen proprietären Algorithmus, der Biomarkerdaten wie die Körpertemperatur auswertet. So liefert die App personalisierte Informationen zum Zyklus und zum täglichen Fruchtbarkeitsstatus. Die NC° Birth Control-App ist ein von der FDA zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II und verfügt über sechs FDA-Zulassungen. Darüber hinaus hat sie behördliche Genehmigungen in Europa, Kanada, Brasilien, Australien, Singapur und Südkorea erhalten.

Mit einem einzigen Abonnement bietet die Natural Cycles-App fünf spezielle Modi: NC° Birth Control, NC° Plan Pregnancy, NC° Follow Pregnancy, NC° Postpartum und NC° Perimenopause. Diese Modi unterstützen Frauen in allen Phasen ihres reproduktiven Lebens. Mehr als sechs Millionen registrierte Nutzerinnen weltweit vertrauen Natural Cycles. Die Technologie beruht auf 30 wissenschaftlichen Studien mit Peer-Review. Das Unternehmen entwickelt weiterhin wegweisende, wissenschaftlich fundierte und nicht-invasive Lösungen, die den Zugang zu personalisierten Angeboten erweitern und Frauen einen selbstbestimmteren Umgang mit ihrer reproduktiven Gesundheit ermöglichen.

Weitere Informationen unter Naturalcycles.com.

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