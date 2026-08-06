AM Best stuft die Tochtergesellschaften von Fortegra Insurance auf „A“ (Ausgezeichnet) hoch

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Die Fortegra Group, Inc. („Fortegra“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit tätiger Spezialversicherer und Teil der DB Insurance Co., Ltd., gab heute bekannt, dass AM Best das Finanzkraft-Rating (FSR) seiner Versicherungstochtergesellschaften von „A-" (Excellent) auf „A" (Excellent) und die langfristigen Emittenten-Kreditratings (Long-Term ICRs) von „a-“ (Ausgezeichnet) auf „a“ (Ausgezeichnet) angehoben hat. Der Ausblick für die Ratings ist stabil, und AM Best hat die Ratings aus der Beobachtungsliste mit positiver Prognose genommen. Auch KBRA hat alle seine Ratings für das Unternehmen angehoben.

Die Heraufstufung gilt für die gesamte Versicherungsplattform von Fortegra. Zu den Schaden- und Unfallversicherungsgesellschaften zählen die Lyndon Southern Insurance Company, die Insurance Company of the South, die Response Indemnity Company of California, die Blue Ridge Indemnity Company, die Fortegra Specialty Insurance Company und die Fortegra Europe Insurance Company SE. Zu den Lebens- und Krankenversicherungsgesellschaften gehören die Life of the South Insurance Company, die Bankers Life Insurance Company of Louisiana und die Southern Financial Life Insurance Company. AM Best hat außerdem die Fortegra Belgium Insurance Company NV, die Fortegra Insurance UK Ltd. und die Fortegra Indemnity Insurance Company, Ltd. heraufgestuft..

Die Ratingmaßnahme folgt auf die Übernahme von Fortegra durch DB Insurance am 29. Mai 2026. In seiner Analyse verwies AM Best auf die strategische Bedeutung von Fortegra für DB Insurance und die erwarteten Vorteile einer Zugehörigkeit zu einem größeren Versicherungsunternehmen mit höherem Rating. DB Insurance verfügt über ein FSR von „A+" (Superior) und ein langfristiges ICR von „aa-“ (Superior), jeweils mit stabilem Ausblick, und ist einer der führenden Schaden- und Unfallversicherer Koreas.

KBRA hat alle Ratings für Fortegra separat angehoben und sie aus der Beobachtungsliste „Watch Developing“ gestrichen, in die sie am 29. September 2025 aufgenommen worden waren, nachdem DB Insurance seine Absicht bekannt gegeben hatte, das Unternehmen zu übernehmen. Die Ratings für die finanzielle Stärke der wichtigsten Versicherungstochtergesellschaften von Fortegra wurden von „A-" auf „A" angehoben, und das Emittentenrating für die Fortegra Group wurde von „BBB" auf „BBB+" angehoben. Alle Ratings sind mit einem stabilen Ausblick versehen. KBRA verwies dabei auf die versicherungstechnischen Ergebnisse von Fortegra, die Stärkung ihres Kreditprofils sowie die strategischen Vorteile der abgeschlossenen Übernahme.

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren bietet Fortegra über seine Tochtergesellschaften Risikomanagementlösungen an, die Menschen und Unternehmen dabei helfen, trotz Unsicherheiten erfolgreich zu sein. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungstochtergesellschaften über ein AM Best-Finanzkraftrating von „A" (Excellent) und eine AM Best-Größenklasse von „X“ verfügen, bieten wir ein vielfältiges Angebot an zugelassenen Versicherungsprodukten sowie Excess- und Surplus-Lines-Versicherungsprodukten und Garantielösungen an. Weitere Informationen:www.fortegra.com.

Über DB Insurance

Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat die DB Insurance Co., Ltd. sich als einer der führenden Versicherer Koreas ein solides Fundament aufgebaut, indem sie Privatpersonen und Unternehmen absichert und gleichzeitig die Entwicklung der Versicherungsbranche des Landes vorantreibt. Das Unternehmen wurde 1962 als Koreas erster öffentlicher Kfz-Versicherer gegründet und nahm 2017 den Namen DB Insurance an, um seiner Vision, sich zu einer globalen Versicherungsgruppe zu entwickeln, Ausdruck zu verleihen. Mit einem Finanzkraftrating von AM Best in Höhe von A+ (Superior) in der Kategorie „XV“ sowie einem S&P-Rating von A+ (stabil) bietet die DB Insurance ein umfassendes Portfolio an Sach-, Lebens- und Kfz-Versicherungen sowie eine breite Palette an Finanzdienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Lebensversicherung, Wertpapierhandel, Sparkassenwesen und Vermögensverwaltung. Für weitere Informationen: www.idbins.com.

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