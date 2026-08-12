Kinguin hernieuwt het partnerschap met Ravelin nadat e-commercefraude tot een in de sector voorbeeldig laag peil werd teruggesnoeid

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Kinguin, een internationale marktplaats voor digitale games die ten dienste staat van meer dan 20 miljoen geregistreerde gebruikers, heeft zijn partnerschap met het op AI gebaseerde fraudeplatform Ravelin hernieuwd. Het akkoord volgt na aanzienlijke afname in fraude en een verschuiving naar geautomatiseerde, schaalbare fraudedetectie.

Sinds de eerste samenwerking in 2018, heeft Ravelin Kinguin geholpen om zijn aanpak van betaalfraude te veranderen. Kinguin heeft de behoefte aan realtime handmatige reviews geëlimineerd, terwijl de algehele fraudepercentages met 87,5% zijn gedaald.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.