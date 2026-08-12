Kinguin hernieuwt het partnerschap met Ravelin nadat e-commercefraude tot een in de sector voorbeeldig laag peil werd teruggesnoeid
Kinguin hernieuwt het partnerschap met Ravelin nadat e-commercefraude tot een in de sector voorbeeldig laag peil werd teruggesnoeid
- Vooraanstaande gamesmarktplaats verlengt zijn akkoord voor AI-fraudepreventie met nog eens drie jaar
- Ravelin automatiseert realtime verdediging tegen fraude en ondersteunt groei tot meer dan 20 miljoen klanten
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Kinguin, een internationale marktplaats voor digitale games die ten dienste staat van meer dan 20 miljoen geregistreerde gebruikers, heeft zijn partnerschap met het op AI gebaseerde fraudeplatform Ravelin hernieuwd. Het akkoord volgt na aanzienlijke afname in fraude en een verschuiving naar geautomatiseerde, schaalbare fraudedetectie.
Sinds de eerste samenwerking in 2018, heeft Ravelin Kinguin geholpen om zijn aanpak van betaalfraude te veranderen. Kinguin heeft de behoefte aan realtime handmatige reviews geëlimineerd, terwijl de algehele fraudepercentages met 87,5% zijn gedaald.
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Rick Hewett | rick.hewett@fourteenforty.uk