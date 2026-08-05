WHOOP estende l'impegno verso la salute femminile includendo nell'abbonamento un anno di utilizzo dell'app Natural Cycles°
WHOOP estende l'impegno verso la salute femminile includendo nell'abbonamento un anno di utilizzo dell'app Natural Cycles°
L'integrazione offre alle abbonate a WHOOP che rispondono ai requisiti l'accesso diretto all'unica applicazione per la contraccezione senza ormoni approvata dall'FDA, con il primo anno di Natural Cycles ° compreso per le prime utenti dell'applicazione nell'ambito dell'abbonamento a WHOOP.
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, oggi ha annunciato un'espansione della sua linea dedicata alla salute delle donne con l'integrazione di Natural Cycles° (NC°), l'unica applicazione per la contraccezione senza ormoni approvata dall'FDA. WHOOP offre un abbonamento di 12 mesi all'app NC° alle nuove utenti di Natural Cycles che rispondono ai requisiti. Le abbonate con dispositivi compatibili con WHOOP possono ora condividere automaticamente la temperatura cutanea notturna con l'app NC° per permettere di raccogliere informazioni personalizzate sulla fertilità e sulla contraccezione senza ormoni.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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