-

WHOOP estende l'impegno verso la salute femminile includendo nell'abbonamento un anno di utilizzo dell'app Natural Cycles°

L'integrazione offre alle abbonate a WHOOP che rispondono ai requisiti l'accesso diretto all'unica applicazione per la contraccezione senza ormoni approvata dall'FDA, con il primo anno di Natural Cycles ° compreso per le prime utenti dell'applicazione nell'ambito dell'abbonamento a WHOOP.

original WHOOP Expands Commitment to Women's Health by Including One-Year Subscription of Natural Cycles° App in Membership

WHOOP Expands Commitment to Women's Health by Including One-Year Subscription of Natural Cycles° App in Membership

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, oggi ha annunciato un'espansione della sua linea dedicata alla salute delle donne con l'integrazione di Natural Cycles° (NC°), l'unica applicazione per la contraccezione senza ormoni approvata dall'FDA. WHOOP offre un abbonamento di 12 mesi all'app NC° alle nuove utenti di Natural Cycles che rispondono ai requisiti. Le abbonate con dispositivi compatibili con WHOOP possono ora condividere automaticamente la temperatura cutanea notturna con l'app NC° per permettere di raccogliere informazioni personalizzate sulla fertilità e sulla contraccezione senza ormoni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa
Jack Taylor Worldwide
Whoop@jacktaylorpr.com

Industry:

WHOOP

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

Contatto per la stampa
Jack Taylor Worldwide
Whoop@jacktaylorpr.com

More News From WHOOP

Riassunto: WHOOP nomina Dirk-Jan "DJ" van Hameren Direttore del Marketing, mentre la base dei membri supera i 3 milioni

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda dedicata alle prestazioni umane, oggi ha nominato Dirk-Jan "DJ" van Hameren Direttore del Marketing. La nomina giunge mentre WHOOP supera i 3 milioni di soci in tutto il mondo, dopo l'aggiunta del suo ultimo milione di soci in soli sette mesi. L'ex Global Chief Marketing Officer di Nike e due volte campione olimpico entra a far parte di WHOOP per aiutare a sviluppare il brand globale di riferimento a livello mondiale per le prestazioni umane e la salute...

Riassunto: WHOOP amplia la piattaforma per la salute con l'accesso su richiesta per i medici e nuove funzionalità basate sull'IA

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, ha annunciato oggi una nuova suite di potenziamenti e aggiornamenti di funzionalità guidate dall'IA di tutti gli abbonamenti WHOOP, segnando un importante passo avanti per la sua trasformazione in una piattaforma di salute intelligente. Questi aggiornamenti approfondiscono l'impegno dell'azienda a offrire informazioni altamente personalizzate, precise e fruibili. Indicano l'espansione dell'azienda oltre l'ottimizzaz...

Riassunto: WHOOP raccoglie 575 milioni di dollari con una valutazione di 10,1 miliardi di dollari per promuovere la piattaforma sanitaria globale

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda dedicata alle prestazioni umane, oggi ha annunciato di aver raccolto 575 milioni di dollari in un finanziamento di Serie G, con una valutazione di 10,1 miliardi di dollari, sostenendo la sua espansione globale e la visione a lungo termine per la salute personalizzata. Il round è stato condotto da Collaborative Fund e include la partecipazione globale di 2PointZero Group, Qatar Investment Authority (QIA), Mubadala Investment Company, Abbott, Mayo Clinic,...
Back to Newsroom