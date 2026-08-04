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Thales為AI與後量子運算時代建構密碼學安全體系

  • Thales推出Luna 8，這是一款全新的硬體安全模組(HSM)，旨在提供適用於未來需求的量子韌性安全能力，以保護關鍵資料和應用程式
  • 它搭載Thales自研密碼處理器，可提供無與倫比的效能、強化的防護能力，以及適應新安全需求的靈活性
  • Luna 8融合數十年密碼學專業經驗累積，將值得信賴的安全性與對新興技術（包括後量子密碼學）的支援相結合

©Thales

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據《2026年Thales資料威脅報告》，「先竊取，後解密」(HNDL)攻擊被列為首要風險，59%的受訪企業表示，它們正在對後量子密碼學(PQC)演算法進行原型設計和評估，以迎接量子時代的到來。

為了協助企業將這種準備狀態轉化為實際部署，先進技術領域的全球領導者Thales今日宣布推出其下一代硬體安全模組——Luna 8。Luna 8專為向後量子密碼學轉換而設計，使企業能夠以市場首屈一指的效能、可擴充性和速度，安全地儲存、保護和管理加密金鑰。

隨著企業面臨新興量子威脅、不斷擴充的AI工作負載以及日益嚴格的法規要求所帶來的與日俱增的壓力，Luna 8提供了保護敏感性資料、應用程式和數位身分所需的效能、安全性和密碼敏捷性。

Thales資料安全產品副總裁Todd Moore表示：「量子運算對加密標準構成的風險前所未見。企業需要透過密碼敏捷性來建立後量子時代的準備能力。Luna 8搭載我們客製化設計的密碼處理器，能夠為目前的演算法和後量子演算法提供高效能支援，同時協助客戶保持對安全性的控制。」

HKVAX資訊長Jack Zhou表示：「Thales新推出的這款量子安全HSM使我們能夠在支援多個安全環境的同時，簡化營運並更高效地利用基礎設施。隨著時間演變，它能夠靈活地支援多種使用案例、應用程式和業務需求，協助我們實現硬體投資報酬的最大化。可預測的效能與高可用性的結合，為我們的IT和安全團隊提供了所需的保障，使他們能夠高效營運，並為我們的利害關係人提供始終如一的服務。」

ABI Research研究副總裁Michela Menting表示： 「對於正在實現密碼基礎設施現代化的企業來說，整合、自動化和可擴充性正成為日益重要的考量因素。Luna 8不僅支援後量子密碼學，還具備企業在安全需求不斷演變時進行調整所需的靈活性。」

Luna 8 HSM的核心優勢包括：

  • 量子就緒：Luna 8能夠保護支撐關鍵企業服務（如PKI、憑證管理、身分驗證、數位簽章和身分辨識）的加密金鑰；同時提供向後量子密碼學的順暢轉換路徑，且不會對現有投資造成干擾。
  • 卓越效能：Luna 8的密碼運算速度提升了數個數量級，能夠為要求最苛刻的應用程式提供所需的效能。
  • 可擴充性：它能夠輕鬆實現從企業級部署到超大規模環境的擴充，在不降低效能的前提下支援快速成長的加密工作負載。
  • 適用於未來需求：其可升級的架構使引進新的演算法、標準和功能變得輕而易舉，確保其在未來數年內保持安全、適應性和前瞻性。
  • 可攜性：由於採用相同的輔助裝置和介面，現有客戶可實現順暢移轉，無需更改目前的應用程式。
  • 靈活性：Luna 8以統一的硬體裝置形式交付，旨在支援各種密碼應用程式。未來的版本還將支援payShield 11K，從而將平台擴充至支付型HSM領域，以保護全球銀行和支付供應商使用的支付交易、PIN碼和敏感加密金鑰。

Luna 8是全新Thales HSM平台上的首款下一代HSM。它現已作為網路裝置上市，提供量子韌性、防篡改的安全保障及可擴充的效能。Luna 8專為滿足最高等級的安全保證要求而設計，目前正在進行獨立評估，以符合全球一些最嚴格的安全標準（包括FIPS 140-3第3級和歐盟通用準則）。

如欲瞭解更多關於Luna 8技術規格的資訊，請點選此處，或點選此處參加我們的網路研討會。

深入瞭解Thales在後量子密碼學領域的專長：

關於Thales

Thales (Euronext Paris: HO) 是國防、航空太空以及網路與數位領域先進技術的全球領導者。其創新產品和服務組合致力於因應主權、安全、永續和包容性等幾項重大挑戰。

該集團每年在關鍵領域的研發投入達45億歐元，特別是在人工智慧、資安、量子科技和雲端技術等關鍵領域。Thales在65個國家和地區擁有超過8.5萬名員工。2025年集團銷售收入為221億歐元。

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