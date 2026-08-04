Evexta Bio kondigt een samenwerkings- en leveringsovereenkomst aan met Roche voor een klinisch onderzoek naar rupitasertib in combinatie met een selectieve oestrogeenreceptor-degrader bij gevorderde of gemetastaseerde borstkanker
Evexta Bio kondigt een samenwerkings- en leveringsovereenkomst aan met Roche voor een klinisch onderzoek naar rupitasertib in combinatie met een selectieve oestrogeenreceptor-degrader bij gevorderde of gemetastaseerde borstkanker
- Onderzoek ter evaluatie van rupitasertib, de eerste in zijn klasse orale duale remmer van S6K en AKT1/3 van Evexta Bio, in combinatie met giredestrant als tweedelijnsbehandeling bij ER+, HER2-, ESR1-gemuteerde gevorderde of gemetastaseerde borstkanker; de start wordt verwacht in het vierde kwartaal (Q4) van 2026
- Eerste klinische samenwerkings- en leveringsovereenkomst voor Evexta Bio met rupitasertib en voor Roche met giredestrant; de resultaten worden gebruikt als basis voor de toekomstige strategie rond de combinatie met rupitasertib bij ER-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker
PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Evexta Bio S.A., een bedrijf gespecialiseerd in precisie-oncologie, opgericht door Truffle Capital (oprichter van Abivax en Carvolix), en gericht op de ontdekking en ontwikkeling van gerichte therapieën, heeft vandaag een overeenkomst voor klinische samenwerking en levering aangekondigd. Het bedrijf is van plan een Fase 1b-studie te starten waarin haar belangrijkste onderzoeksgeneesmiddel, rupitasertib, wordt gecombineerd met Roche’s onderzoeksmedicijn giredestrant, een selectieve oestrogeenreceptordegrader (SERD), voor de behandeling van ER+, HER2-, ESR1-gemuteerde gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
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