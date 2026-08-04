Evexta Bio kondigt een samenwerkings- en leveringsovereenkomst aan met Roche voor een klinisch onderzoek naar rupitasertib in combinatie met een selectieve oestrogeenreceptor-degrader bij gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Evexta Bio S.A., een bedrijf gespecialiseerd in precisie-oncologie, opgericht door Truffle Capital (oprichter van Abivax en Carvolix), en gericht op de ontdekking en ontwikkeling van gerichte therapieën, heeft vandaag een overeenkomst voor klinische samenwerking en levering aangekondigd. Het bedrijf is van plan een Fase 1b-studie te starten waarin haar belangrijkste onderzoeksgeneesmiddel, rupitasertib, wordt gecombineerd met Roche’s onderzoeksmedicijn giredestrant, een selectieve oestrogeenreceptordegrader (SERD), voor de behandeling van ER+, HER2-, ESR1-gemuteerde gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.

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