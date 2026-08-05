WHOOP renforce son engagement en faveur de la santé des femmes en incluant un abonnement d’un an à l’application Natural Cycles° dans son offre d’adhésion

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l’entreprise spécialisée dans la performance humaine, a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son offre dédiée à la santé des femmes grâce à une intégration avec Natural Cycles° (NC°), la seule application de contraception sans hormones approuvée par la FDA. WHOOP propose un abonnement de 12 mois à l’application NC° aux nouvelles utilisatrices éligibles de Natural Cycles. Les membres disposant d’appareils WHOOP compatibles peuvent désormais partager automatiquement leur température cutanée nocturne avec l’application NC° afin de bénéficier d’informations personnalisées sur leur fertilité et d’une contraception sans hormones.

L’application Natural Cycles, un dispositif médical de classe II, utilise des données biométriques, notamment la température et la fréquence cardiaque, pour identifier les jours fertiles et non fertiles, aidant ainsi les utilisatrices à éviter une grossesse sans hormones tout en leur fournissant des informations sur leur fertilité. Au-delà de la contraception, l’application accompagne également les utilisatrices dans la planification de leur grossesse, pendant la grossesse, après l’accouchement et pendant la périménopause, grâce à des modes dédiés adaptés à chaque étape de leur parcours reproductif.

Cette intégration et cette offre exclusive renforcent l’engagement de WHOOP en faveur de la santé des femmes en combinant des données physiologiques continues avec une technologie de suivi de la fertilité validée cliniquement. Les femmes constituent l’un des segments de membres WHOOP qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation du nombre d’adhésions de 111 % d’une année sur l’autre. Alors que la demande en informations de santé personnalisées et en options de santé reproductive non hormonales ne cesse de croître, cette intégration offre aux membres de WHOOP un moyen plus fluide de comprendre leur fertilité, en complément des informations sur la récupération, le sommeil et la santé déjà disponibles via WHOOP.

« Ce partenariat témoigne de notre engagement à soutenir la santé des femmes grâce à des données cliniquement validées et exploitables », déclare Ami Bhatt, directrice médicale de WHOOP. « Grâce à l’intégration avec l’application NC°, nous offrons à nos membres un moyen simple d’accéder à des informations personnalisées sur la santé reproductive, élargissant ainsi le champ d’action de WHOOP au-delà de la performance pour englober la santé au quotidien. »

« Chez Natural Cycles, nous nous engageons à rendre la contraception numérique aussi simple que possible pour nos utilisatrices », déclare Magda Armbruster, vice-présidente des produits chez Natural Cycles. « L’intégration avec WHOOP simplifie l’expérience en permettant aux membres d’utiliser le dispositif portable auquel elles font déjà confiance pour enregistrer automatiquement la température cutanée nocturne, utilisée par l’application NC° pour déterminer le statut de fertilité quotidien. C’est un pas de plus vers une intégration plus naturelle de la contraception sans hormones dans la vie quotidienne. »

Avantages de l’abonnement :

Un abonnement de 12 mois à l’application NC° inclus avec tout abonnement WHOOP pour les nouvelles utilisatrices de Natural Cycles.

Partage automatique de la température cutanée nocturne avec l’application NC° via les appareils WHOOP compatibles.

Statut de fertilité quotidien au sein de la seule application numérique de contraception au monde approuvée par la FDA.

Des fonctionnalités conçues par Natural Cycles° pour accompagner les femmes tout au long de leur parcours reproductif, de la contraception et de la planification de grossesse à la grossesse, en passant par le post-partum et la périménopause.

Cette intégration est actuellement disponible pour les utilisateurs disposant d’appareils WHOOP MG et 5.0. WHOOP et Natural Cycles° restent attachés aux normes les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données, garantissant que les informations de santé sensibles sont gérées avec le plus grand soin.

Pour en savoir plus sur WHOOP, rendez-vous sur whoop.com. Pour accéder aux visuels, rendez-vous dans le dossier de presse numérique.

À propos de WHOOP

WHOOP propose un abonnement associé à un dispositif portable conçu pour aider chacun à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tout en libérant son plein potentiel. Grâce à un appareil performant, autonome pendant 14 jours et fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, WHOOP fournit des recommandations intelligentes en matière de santé, de sommeil, de récupération, d'effort, de condition physique et de bien-être à long terme. La plateforme de santé intègre un électrocardiogramme (ECG) autorisé par la FDA, une fonctionnalité « Healthspan » dédiée à la longévité, des indicateurs de la pression artérielle, ainsi qu’une analyse avancée des biomarqueurs sanguins. Des études évaluées par des pairs montrent que les personnes portant WHOOP quotidiennement augmentent leur activité physique hebdomadaire de plus de 90 minutes, bénéficient de plus de deux heures de sommeil supplémentaires par semaine et améliorent leur variabilité de la fréquence cardiaque de 10 %.

Reconnu par des millions de membres à travers le monde, notamment des athlètes, des dirigeants mondiaux, des militaires, des cadres et des artistes, WHOOP est devenu un symbole moderne d’une vie disciplinée et réfléchie. WHOOP a été fondé en 2012 et son siège social est situé à Boston. La société a levé plus de 950 millions de dollars en capital-risque, expédie ses produits dans 56 pays et opère en six langues. Pour en savoir plus ou bénéficier d’un essai gratuit d’un mois, rendez-vous sur whoop.com et suivez WHOOP sur Instagram, X, Facebook, LinkedIn et YouTube.

À propos de Natural Cycles°

Fondée en 2013 par les physiciens Elina Berglund Scherwitzl et Raoul Scherwitzl, Natural Cycles est une entreprise de santé numérique de premier plan dédiée aux femmes, dont la mission est de transformer la manière dont celles-ci comprennent et gèrent leur santé reproductive. L’entreprise a développé la première méthode de contraception numérique au monde approuvée par la FDA, accessible via une application et s’appuyant sur un algorithme propriétaire qui interprète les données de biomarqueurs, notamment la température corporelle, afin de fournir des informations personnalisées sur le cycle et un statut de fertilité quotidien. L’application NC° Birth Control est un dispositif médical de classe II validé par la FDA, bénéficiant de six autorisations de mise sur le marché délivrées par cette dernière ; elle a également obtenu des autorisations réglementaires en Europe, au Canada, au Brésil, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud.

Avec un seul abonnement, l’application Natural Cycles propose cinq modes dédiés (NC° Birth Control, NC° Plan Pregnancy, NC° Follow Pregnancy, NC° Postpartum et NC° Perimenopause) qui accompagnent les femmes tout au long de leur vie reproductive. Reconnue par plus de six millions d’utilisatrices enregistrées à travers le monde et étayée par 30 études évaluées par des pairs, Natural Cycles continue d’être à l’avant-garde des innovations non invasives fondées sur la science, qui élargissent l’accès à des outils personnalisés de santé reproductive et permettent aux femmes de prendre le contrôle de leur santé reproductive.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Naturalcycles.com.

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