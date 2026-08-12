Kinguin rinnova la collaborazione con Ravelin dopo aver ridotto la frode di e-commerce al “livello più basso del settore”
Kinguin rinnova la collaborazione con Ravelin dopo aver ridotto la frode di e-commerce al “livello più basso del settore”
- Il principale marketplace di videogiochi estende per altri tre anni l'accordo di prevenzione delle frodi assistita dall'intelligenza artificiale
- Ravelin automatizza le difese anti-frode in tempo reale e supporta la crescita fino a oltre 20 milioni di clienti
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Kinguin, una piattaforma digitale globale di videogiochi al servizio di oltre 20 milioni di utenti registrati, ha rinnovato la sua collaborazione con Ravelin, la piattaforma anti-frode assistita dall'AI. L'accordo fa seguito a notevoli riduzioni del numero di truffe e al passaggio a un sistema di rilevamento delle frodi automatizzato e scalabile.
Fin dalla prima collaborazione nel 2018, Ravelin aiuta Kinguin a trasformare il suo approccio alle frodi nei pagamenti. Kinguin ha eliminato la necessità di revisioni manuali in tempo reale, mentre la percentuale totale delle frodi è diminuita dall'87,5%.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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