Thredd en Pliant breiden hun samenwerking uit en lanceren een commercieel kredietprogramma in de VS om embedded finance voor bedrijven te versnellen
Thredd en Pliant breiden hun samenwerking uit en lanceren een commercieel kredietprogramma in de VS om embedded finance voor bedrijven te versnellen
Het partnerschap maak uitbreiding mogelijk over de grenzen dankzij een schaalbaar, API-gestuurd platform voor handelskrediet en afstemming, om producten snel op de markt te brengen
AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gerichte verwerkingsplatform voor kaartuitgevers, heeft vandaag aangekondigd, dat het zijn samenwerking met Pliant uitbreidt. Het bedrijf introduceert zijn platform voor commerciële kredietverlening en embedded finance nu ook op de Amerikaanse markt.
Pliant levert fysieke en virtuele creditcards aann Europese bedrijven. De ingebouwde afstemmings- en uitgavenbeheerfuncties bieden diepgaande integraties in moderne financiële systemen. Dankzij de uitgebreide samenwerking met Thredd is Pliant erin geslaagd zijn beproefde Europese aanbod ook in de VS te introduceren. Amerikaanse bedrijven kunnen nu zakelijke creditcards uitgeven voor realtime inzicht in uitgaven en cashflowbeheer.
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Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com