WHOOP、メンバーシップ特典に「Natural Cycles°」アプリの1年間のサブスクリプションを追加し、女性の健康への取り組みを拡大

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヒューマンパフォーマンス企業のWHOOPは、FDAの認可を受けた唯一のホルモンフリー・バースコントロール・アプリであるNatural Cycles° (NC°)との連携を通じて、女性の健康向けサービスの拡充を図ることを発表しました。WHOOPは、対象となるNatural Cyclesの新規ユーザーに対し、NC°アプリの12ヶ月間のサブスクリプションを提供します。互換性のあるWHOOPデバイスをお持ちの会員の方は、NC°アプリと夜間の皮膚温を自動的に共有できるようになります。これにより、パーソナライズされた妊娠に関するインサイトや、ホルモンフリーのバースコントロールが可能になります。

クラスII医療機器である「Natural Cycles」アプリは、体温や心拍数などのバイオマーカーデータを活用することで、妊娠しやすい日と安全日を特定します。これにより、ユーザーはホルモンを使用せずに妊娠を回避できるだけでなく、自身の妊娠に関するインサイトも得ることができます。バースコントロールのほかにも、このアプリは、リプロダクティブ・ジャーニーの各段階に合わせた専用モードを通じて、妊娠計画、妊娠中、産後、および閉経周辺期におけるユーザーをサポートします。

今回の連携および限定オファーは、継続的な生理学的データと臨床的に検証済みの不妊治療テクノロジーを組み合わせることで、WHOOPの女性の健康分野における取り組みのさらなる推進を図るものです。女性はWHOOPの会員のなかで最も急速に成長している層であり、会員数は前年比111％増となっています。パーソナライズされた健康インサイトや、ホルモン剤を使用しないリプロダクティブ・ヘルスの選択肢に対する需要が高まるなか、この連携により、WHOOPの会員の皆様は、すでにWHOOPを通じて利用可能な回復、睡眠、健康に関するインサイトに加え、妊娠に関する情報をよりシームレスに把握できるようになります。

「今回の提携は、臨床的に裏付けられた実用的なデータを通じて、女性の健康を支援するというコミットメントを示すものです」と、WHOOPの最高医療責任者（CMO）であるアミ・バット博士は述べています。「NC°アプリとの連携により、会員の皆様にパーソナライズされたリプロダクティブ・ヘルスに関する情報をシームレスに提供し、WHOOPをパフォーマンス管理から日々の健康管理へと拡大しています。」

「Natural Cyclesでは、ユーザーの皆様にとってデジタル避妊が可能な限りシームレスなものとなるよう尽力しています」と、Natural Cyclesのプロダクト担当バイスプレジデントであるマグダ・アームブラスター博士は述べています。「WHOOPとの連携により、会員の皆様は普段使い慣れたウェアラブルデバイスを用いることで、NC°アプリが毎日の妊娠可能性を判定するために使用する夜間の皮膚温を自動的に測定できるようになります。これにより、利用体験の煩わしさが解消されます。これは、ホルモンフリーのバースコントロール法を日常生活により自然に溶け込ませるためのさらなる一歩となります。」

会員特典

Natural Cyclesを初めて利用する会員の皆様には、WHOOPのメンバーシッププランを問わずNC°アプリの12ヶ月間のサブスクリプションが提供されます。

互換性のあるWHOOPデバイスを通じて、NC°アプリに夜間の皮膚温が自動的に共有されます。

世界で唯一FDAの認可を受けたデジタル・バースコントロールアプリ内で、毎日の妊娠に関するステータスを確認できます。

Natural Cycles°が設計した機能により、バースコントロールや妊娠計画から、妊娠中、産後、閉経周辺期まで、リプロダクティブ・ジャーニーを通じて女性をサポートします。

現在、この連携はWHOOP MGおよび5.0デバイスをご利用のユーザーを対象に提供されています。WHOOPとNatural Cycles°は、プライバシーとデータセキュリティに関する最高基準を遵守し、機密性の高い健康情報について細心の注意を払って管理することに尽力しています。

WHOOPの詳細については、whoop.comをご覧ください。画像素材をご覧になりたい場合は、デジタルプレスキットをご覧ください。

フープについて

フープは、人々がより健康で長く生き、その潜在能力を最大限に引き出せるよう支援するウェアラブル型メンバーシップを提供しています。14日間のバッテリー寿命を備えた高機能な24時間365日稼働のウェアラブルデバイスを通じて、フープは睡眠、回復、ストレイン（負荷）、フィットネス、長寿に関するパーソナライズされた健康インサイトを提供しています。このプラットフォームには、FDA認可（クリアランス）を取得したECG（心電図）、長寿を支援する「Healthspan」、Blood Pressure Insights、およびAdvanced Labsによる血液バイオマーカー分析が含まれます。研究によると、フープを毎日着用している人は、週当たりの運動時間が90分以上増え、睡眠時間が2時間以上増加し、心拍変動が10%高くなっていることがわかっています。

アスリート、世界のリーダー、軍関係者、経営幹部、アーティストなど、世界中の数百万人のメンバーから信頼されているフープは、規律と目的意識を持った生活の現代的な象徴となっています。フープは2012年に設立され、ボストンに本社を置いています。同社はベンチャーキャピタルで9億5,000万ドル超を調達しており、56か国に製品を出荷し、6言語でサービスを展開しています。詳細または1か月無料トライアルの開始については、whoop.comをご覧ください。また、Instagram、X、Facebook、LinkedIn、YouTubeでもフープとつながることができます。

Natural Cycles°について

2013年に物理学者のエリナ・ベルグルンド・シェルヴィッツル博士とラウル・シェルヴィッツル博士によって設立されたNatural Cyclesは、女性向けデジタルヘルス分野をリードする企業として、女性が自身のリプロダクティブ・ヘルスの把握・管理方法に変革をもたらすことに尽力しています。同社は、世界初となるFDAの認可取得済みのデジタルを活用したバースコントロール法を開発しました。アプリを通じて提供されるこの技術は、体温などのバイオマーカーデータを解析する独自のアルゴリズムを搭載しており、個人に合わせた月経周期の分析情報や毎日の妊娠可能性ステータスを提供します。「NC° Birth Control」アプリはFDAから6件の認可を受けたクラスII医療機器であり、欧州、カナダ、ブラジル、オーストラリア、シンガポール、韓国においても規制当局の認可を取得しています。

Natural Cyclesアプリは、単一のサブスクリプションで、「NC° Birth Control（バースコントロール）」、「NC° Plan Pregnancy（妊娠計画）」、「NC° Follow Pregnancy（妊娠中の経過管理）」、「 NC° Postpartum（産後）」、「NC° Perimenopause（閉経周辺期）」という5つの専用モードを提供し、女性のリプロダクティブ・ライフ全般をサポートします。世界中の600万人以上の登録ユーザーからの信頼を獲得し、30件の査読済み研究に裏付けられたNatural Cyclesは、科学に基づいた非侵襲的なイノベーションを切り拓き、パーソナライズされたリプロダクティブ・ヘルス・ツールへのアクセスを拡大するとともに、女性が自らのリプロダクティブ・ヘルスを主体的に管理できるようサポートしています。

詳細は、Naturalcycles.comをご覧ください。

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