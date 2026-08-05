WHOOP amplia seu compromisso com a saúde da mulher ao incluir uma assinatura de um ano do aplicativo Natural Cycles° na assinatura

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A WHOOP, empresa especializada em desempenho humano, anunciou hoje a ampliação de sua oferta de saúde feminina por meio de uma integração com o Natural Cycles° (NC°), o único aplicativo de controle de natalidade sem hormônios aprovado pela FDA. A WHOOP oferecerá uma assinatura de 12 meses do aplicativo Natural Cycles para novas usuárias elegíveis. As associadas que possuem dispositivos WHOOP compatíveis agora podem compartilhar automaticamente a temperatura cutânea noturna com o Natural Cycles para obter informações personalizadas sobre fertilidade e controle de natalidade sem hormônios.

O Natural Cycles é um dispositivo médico de Classe II que utiliza dados de biomarcadores, como temperatura e frequência cardíaca, para identificar dias férteis e não férteis, ajudando as usuárias a evitar a gravidez sem o uso de hormônios, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre fertilidade. Além de auxiliar no controle de natalidade, o aplicativo acompanha as usuárias durante o planejamento da gravidez, a gestação, o pós-parto e a perimenopausa, com modos dedicados e adaptados a cada etapa de sua jornada reprodutiva.

Essa integração e oferta exclusiva impulsionam os esforços da WHOOP na área da saúde feminina, combinando dados fisiológicos contínuos com tecnologia de fertilidade clinicamente comprovada. As mulheres representam um dos segmentos de maior crescimento entre os membros da WHOOP, com um aumento de 111% no número de assinantes em relação ao ano anterior. À medida que aumenta a demanda por informações personalizadas sobre saúde e por opções não hormonais para a saúde reprodutiva, essa integração oferece aos membros da WHOOP uma forma mais abrangente de entender a fertilidade, somando-se às informações sobre recuperação, sono e saúde já disponibilizadas pela WHOOP.

“Esta parceria representa um compromisso com o apoio à saúde da mulher por meio de dados acionáveis e respaldados clinicamente”, afirmou a Dra. Ami Bhatt, diretora médica (CMO) da WHOOP. “Ao integrar o aplicativo NC°, estamos oferecendo às nossas associadas uma maneira simples de acessar insights personalizados sobre saúde reprodutiva, expandindo o papel da WHOOP para além do desempenho físico e abrangendo a saúde no dia a dia.”

“Na Natural Cycles, temos o compromisso de tornar a contracepção digital o mais simples e integrada possível para nossas usuárias”, afirmou a Dra. Magda Armbruster, vice-presidente de Produto da Natural Cycles. “A integração com a WHOOP elimina obstáculos da experiência ao permitir que as usuárias utilizem o dispositivo vestível em que já confiam para capturar automaticamente a temperatura da pele durante a noite, utilizada pelo aplicativo NC° para determinar o status diário de fertilidade. Esse é mais um passo para tornar o controle de natalidade sem hormônios uma opção que se adapta de forma mais natural à rotina diária.”

Benefícios da assinatura:

assinatura de 12 meses do aplicativo NC° incluída em qualquer plano WHOOP para novos usuários do Natural Cycles;

compartilhamento automático da temperatura da pele durante o sono com o aplicativo NC° por meio de dispositivos WHOOP compatíveis;

status diário de fertilidade no único aplicativo de controle de natalidade digital do mundo aprovado pela FDA;

Recursos desenvolvidos pela Natural Cycles para apoiar as mulheres em toda a sua jornada reprodutiva — do controle de natalidade e planejamento da gravidez até a gestação, o pós-parto e a perimenopausa.

A integração está disponível atualmente para usuários com dispositivos WHOOP MG e 5.0. A WHOOP e a Natural Cycles mantêm o compromisso com os mais altos padrões de privacidade e segurança de dados, garantindo que informações sensíveis de saúde sejam tratadas com o máximo cuidado.

Para saber mais sobre a WHOOP, visite whoop.com. Para acessar materiais visuais, visite o Kit Digital de Imprensa.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ​​e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de usuários ao redor do mundo — incluindo atletas, líderes globais, operadores militares, executivos e artistas —, o WHOOP tornou-se um símbolo moderno de um estilo de vida disciplinado e intencional. Fundada em 2012, a empresa tem sede em Boston. A empresa já captou mais de US$ 950 milhões em capital de risco, realiza entregas em 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, visite whoop.com e conecte-se com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Sobre a Natural Cycles°

Fundada em 2013 pelos físicos Dra. Elina Berglund Scherwitzl e Dr. Raoul Scherwitzl, a Natural Cycles é uma empresa líder no setor de saúde digital feminina, dedicada a transformar a forma como as mulheres compreendem e gerenciam sua saúde reprodutiva. A empresa desenvolveu o primeiro método digital de contracepção do mundo aprovado pela FDA, disponibilizado por meio de um aplicativo e baseado em um algoritmo proprietário que interpreta dados de biomarcadores, incluindo a temperatura corporal, para fornecer informações personalizadas sobre o ciclo menstrual e o status diário de fertilidade. O aplicativo NC° Birth Control é um dispositivo médico de Classe II aprovado pela FDA, com seis autorizações da agência, e também recebeu autorizações regulatórias na Europa, no Canadá, no Brasil, na Austrália, em Singapura e na Coreia do Sul.

Com uma única assinatura, o aplicativo oferece cinco modos específicos: NC° Birth Control, NC° Plan Pregnancy, NC° Follow Pregnancy, NC° Postpartum e NC° Perimenopause (em português: Controle de Gravidez NC°, Planejamento de Gravidez NC°, Acompanhamento da Gravidez NC°, Pós-parto NC° e Perimenopausa NC°), apoiando as mulheres ao longo de toda a vida reprodutiva. Com mais de seis milhões de usuárias registradas em todo o mundo e respaldada por 30 estudos revisados por pares, a Natural Cycles continua sendo pioneira em inovações baseadas na ciência e não invasivas, ampliando o acesso a ferramentas personalizadas de saúde reprodutiva e capacitando as mulheres a assumirem o controle de sua saúde.

Saiba mais em Naturalcycles.com.

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