WHOOP擴大對女性健康的投入，將Natural Cycles°應用程式的一年訂閱服務納入會員權益

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體機能監測公司WHOOP今天宣布將與Natural Cycles° (NC°) 這一唯一獲得FDA認證的非激素類避孕應用程式展開合作，進一步擴展其女性健康服務。WHOOP將向符合條件的NC°新使用者提供該應用程式12個月的訂閱服務。擁有相容WHOOP裝置的會員現在可以自動將夜間皮膚溫度同步至NC°應用程式，從而獲取個人化的生育健康洞察並實現非激素類避孕。

Natural Cycles應用程式屬於II類醫療器械，利用包括體溫和心率在內的生物標記資料來識別易孕期和非易孕期，幫助使用者在無需激素的情況下避孕，同時提供生育健康方面的洞察。除避孕功能外，該應用程式還針對女性生育歷程的各個階段，推出備孕、懷孕、產後及圍絕經期等專屬模式，為使用者提供全方位的支援。

此次整合與獨家優惠活動將連續性生理資料與經臨床驗證的生育技術相結合，進一步推動了WHOOP在女性健康領域的布局。女性是WHOOP會員群體中成長最快的細分人群之一，其會員人數較去年同期成長了111%。隨著人們對個人化健康洞察及非激素類生殖健康方案的需求與日俱增，此次整合為WHOOP會員提供了一種更無縫的方式來瞭解生育健康狀況，並與WHOOP現有的恢復、睡眠及健康洞察功能形成互補。

WHOOP醫療長Ami Bhatt博士表示：「此次合作彰顯了我們致力於以經臨床驗證且具有實際指導意義的資料來支援女性健康的承諾。透過與NC°應用程式的整合，我們為會員提供了一種無縫獲取個人化生殖健康洞察的途徑，使WHOOP的服務範圍從單純的機能監測擴展到了日常健康管理領域。」

Natural Cycles產品副總裁Magda Armbruster博士表示：「在Natural Cycles，我們致力於為使用者打造盡可能無縫順暢的數位避孕體驗。與WHOOP的整合消除了使用過程中的繁瑣步驟，讓會員能利用他們日常慣用的穿戴式裝置，自動記錄夜間皮膚溫度，而NC°應用程式則會運用這些資料來判定每日的生育健康狀態。這是讓無激素避孕方式更自然地融入日常生活的重要一步。」

會員權益：

Natural Cycles新會員購買任意WHOOP會員服務即包含12個月的NC°應用程式訂閱。

透過相容的WHOOP裝置，自動將夜間皮膚溫度資料同步至NC°應用程式。

透過該全球唯一獲得FDA認證的數位避孕應用程式，查看每日生育健康狀態。

獲享Natural Cycles°針對女性生育全週期設計的各項功能，涵蓋避孕、備孕、懷孕、產後及圍絕經期各個階段。

此整合功能目前適用於WHOOP MG和5.0裝置的使用者。WHOOP與Natural Cycles°始終堅持最高標準的隱私與資料安全規範，確保以極度嚴謹的態度管理敏感健康資訊。

如欲瞭解有關WHOO的更多資訊，請造訪whoop.com。如需相關圖片資料，請造訪數位媒體資料包。

關於WHOOP

WHOOP提供穿戴式會員服務，協助人們更健康、更長壽地生活，並釋放非凡潛能。透過一款續航長達14天、全天候運行且功能強大的穿戴式裝置，WHOOP在睡眠、恢復、運動負荷、體能和長壽方面提供智慧健康指導。該健康平台包含經美國食品藥物管理局核准的心電圖、健康壽命長壽功能、血壓洞察和先進實驗室血液生物標記分析。研究顯示，每天佩戴WHOOP的使用者每週運動時間可增加超過90分鐘，睡眠時間增加2小時以上，心率變異性提升10%。

WHOOP深受全球數百萬會員信賴，包括運動員、全球領袖、軍事人員、高階主管和藝術家，已成為自律、有目標生活型態的現代象徵。WHOOP成立於2012年，總部位於波士頓。公司已籌集超過9.5億美元風險資本，產品銷往56個國家，支援六種語言。如欲瞭解更多資訊或開始一個月的免費試用，請造訪：whoop.com，並在Instagram、X、Facebook、LinkedIn和YouTube上關注WHOOP。

關於Natural Cycles°

Natural Cycles由物理學家Elina Berglund Scherwitzl博士和Raoul Scherwitzl博士於2013年創立，是一家領先的女性數位健康公司，致力於改變女性瞭解和管理其生殖健康的方式。該公司開發的全球首款獲FDA批准的數位避孕應用程式依托專有演算法分析包括體溫在內的生物標記資料，從而提供個人化的生理週期洞察及每日生育健康狀態資訊。其NC° Birth Control應用程式屬於經FDA批准的II類醫療器械，已六次獲FDA認證，同時也獲得了歐洲、加拿大、巴西、澳洲、新加坡和韓國等地的監管批准。

只需一次訂閱，Natural Cycles應用程式即可提供五種專屬模式：NC°避孕（NC° Birth Control）、NC°備孕（NC° Plan Pregnancy）、NC°孕期追蹤（NC° Follow Pregnancy）、NC°產後護理（NC° Postpartum）和NC° 圍絕經期（NC° Perimenopause），為女性的整個生育週期保駕護航。Natural Cycles贏得了全球超過600萬註冊使用者的信賴，並擁有30項經同儕審查的研究作為後盾，持續開創以科學為導向、非侵入性的創新方案，擴大大眾獲取個人化生殖健康工具的管道，並賦予女性自主掌控自身生殖健康的權力。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：Naturalcycles.com。

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