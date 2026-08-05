Maurel & Prom : Signature d'un SPA pour l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Établissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord définitif de cession et d'acquisition (« SPA ») avec une filiale intégralement détenue par Gran Tierra Energy Inc. (« Gran Tierra ») en vue de l'acquisition de Gran Tierra Energy CI GmbH (« GTECI »), regroupant l'ensemble des actifs et des opérations de Gran Tierra en Colombie et en Équateur (la « Transaction »).

Cette Transaction constitue une étape majeure dans la stratégie de croissance de M&P. Elle permettra au Groupe de constituer une plateforme pétrolière de taille significative, majoritairement opérée, en Amérique latine, combinant une base de production résiliente et fortement génératrice de trésorerie avec un portefeuille étendu d'opportunités de développement, d'appréciation et d'exploration.

Olivier de Langavant, Directeur Général de Maurel & Prom, a déclaré : « Cette transaction marque une étape majeure dans le développement de M&P et renforce significativement notre position en Amérique latine. Nous acquérons des actifs de très grande qualité, combinant une importante base de production opérée, des réserves à longue durée de vie, des infrastructures établies et un vaste portefeuille d'opportunités de développement et d'exploration. La Colombie est un pays où M&P bénéficie d'une longue et solide expérience opérationnelle, et cette acquisition renforce considérablement notre présence tout en créant une plateforme à partir de laquelle nous pourrons déployer durablement notre expertise. Nous sommes également très heureux de faire notre entrée en Équateur, un pays à fort potentiel qui constitue un nouveau relais de croissance pour le Groupe. Nous voyons un potentiel clair pour porter la production nette du portefeuille acquis à environ 40 000 b/j à l'horizon 2029-2030. Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes expérimentées de Gran Tierra, ainsi qu'avec nos partenaires, les autorités des pays hôtes et les communautés locales, afin de révéler tout le potentiel de ce portefeuille. »

Présentation du portefeuille

Les actifs affichaient une production nette de 29 026 b/j au premier semestre 2026 (dont 20 653 b/j en Colombie et 8 373 b/j en Equateur) et 144 Mb de réserves 2P au 31 décembre 2025 (hors actifs de Tisquirama acquis au premier trimestre 2026), telles que certifiées par le l’auditeur de réserves McDaniel & Associates.

Le portefeuille acquis est majoritairement opéré et comprend des actifs en production, des projets de développement ainsi que des permis d'exploration répartis dans les bassins de Middle Magdalena Valley, Putumayo et Llanos en Colombie, ainsi que dans le bassin Oriente en Équateur. La production est entièrement constituée d'huile et bénéficie d'infrastructures existantes de traitement, de stockage et de transport, ainsi que de plusieurs voies d'évacuation de la production.

Les principaux actifs colombiens comprennent Acordionero, Costayaco et Moqueta sur le bloc Chaza, le bloc Suroriente centré sur Cohembi, ainsi que les participations récemment acquises dans Tisquirama et San Roque. Ces actifs diversifiés à longue durée de vie offrent un potentiel important de conversion de ressources en réserves ainsi que de croissance de la production grâce à un développement discipliné.

Au-delà des réserves actuellement certifiées, le portefeuille offre un large éventail d'opportunités supplémentaires. En Colombie, celles-ci comprennent notamment la poursuite du développement de Tisquirama, l'extension de la zone Cohembi-Raju, le prospect Pegasus, ainsi que le potentiel à plus long terme associé à la formation La Luna. En Équateur, les actifs Chanangue, Charapa, Conejo, Iguana, Perico et Espejo offrent une combinaison d'actifs en production, de ressources découvertes ainsi que d'opportunités d'appréciation et d'exploration.

L'exécution du vaste portefeuille de projets de développement et d'exploration des actifs acquis devrait permettre de porter la production en part M&P à environ 40 000 b/j à l'horizon 2029-2030.

Renforcement majeur de la présence de M&P en Colombie

La Transaction constitue une étape majeure dans le développement de M&P en Colombie, un pays dans lequel le Groupe bénéficie d'une longue et solide expérience opérationnelle. Présent en Colombie depuis le début des années 2000, M&P y a développé une connaissance approfondie du contexte géologique, opérationnel et institutionnel.

La finalisation de l'acquisition de la licence Sinu-9 en janvier 2026 a marqué le retour de M&P comme opérateur en Colombie. Avec cette Transaction, le Groupe franchit une nouvelle étape en renforçant considérablement sa plateforme colombienne et en établissant une position de premier plan dans plusieurs des principaux bassins pétroliers conventionnels du pays.

Le portefeuille colombien, diversifié et majoritairement opéré, permettra à M&P de piloter l'allocation des capitaux, le séquencement des développements et l'exécution des opérations. La combinaison d'actifs en production avec des infrastructures établies et d'un important portefeuille d'opportunités de développement et d'exploration constitue une base solide pour une création de valeur durable.

Entrée stratégique en Équateur

La Transaction marque également l'entrée de M&P en Équateur et constitue une extension stratégique de la présence du Groupe en Amérique latine. Les actifs équatoriens sont situés dans le bassin Oriente, une province pétrolière prolifique et historiquement bien établie, caractérisée par des réservoirs de grande qualité et un potentiel de ressources important.

Le portefeuille équatorien vient compléter la base de production mature et fortement génératrice de trésorerie des actifs colombiens par des opportunités de développement, d'appréciation et d'exploration à un stade plus précoce. Il devrait constituer un relais significatif de croissance organique, grâce aux découvertes déjà réalisées et à la possibilité d'y appliquer l'expertise opérationnelle et les techniques d'injection d'eau développées sur l'ensemble du portefeuille du Groupe.

Contrepartie de la Transaction et financement

La valeur totale de la Transaction s'élève à 1,33 Md$, sous réserve des ajustements liés au besoin en fonds de roulement et autres ajustements habituels, avec une date d'effet économique fixée au 31 mars 2026. Sur ce montant, 65 M$ seront versés 364 jours après la finalisation de la Transaction sous la forme d'un titre de créance émis par GTECI au bénéfice de Gran Tierra.

Un dépôt de 50 M$ sera versé par M&P à la signature du SPA.

Une part substantielle de la contrepartie sera acquittée par la reprise des instruments de dette existants de Gran Tierra, qui seront transférés à M&P à la finalisation de la Transaction :

Les Senior Notes à 9,50 % échéance 2029 (88 M$ au 30 juin 2026) ;

Les Senior Secured Notes à 9,75 % échéance 2031 (494 M$ au 30 juin 2026) ; et

La facilité de prépaiement de 350 M$ conclue avec Trafigura.

Cette structure réduit significativement la contrepartie en numéraire à verser par M&P par rapport à la valeur totale de la Transaction, tout en préservant la flexibilité financière du Groupe.

La Transaction sera financée au moyen de la trésorerie disponible et des facilités de crédit existantes de M&P. Après la finalisation de la Transaction, le Groupe entend maintenir une politique financière disciplinée ainsi qu'un niveau élevé de liquidité, tout en orientant ses investissements vers les projets de développement offrant le plus fort potentiel de création de valeur au sein du portefeuille élargi.

Au 30 juin 2026, M&P affichait une position de trésorerie nette positive de 257 M$. La liquidité bancaire immédiatement disponible s'élevait à 500 M$, comprenant 370 M$ de trésorerie et 130 M$ de tranche RCF (« revolving credit facility ») non tirée. Le Groupe dispose par ailleurs d'une tranche supplémentaire de 100 M$ de prêt d'actionnaire non tirée.

Le 10 juillet 2026, le Groupe a signé un accord avec ses banques en vue du refinancement de sa dette bancaire. Cet accord prévoit la mise en place d’une facilité de 465 M$ d’une maturité de cinq ans, comprenant 300 M$ de prêt à terme et 165 M$ de RCF. Ce refinancement devrait générer environ 250 M$ de liquidité additionnelle. La satisfaction des conditions préalables à sa finalisation est attendue d’ici début octobre 2026.

Conditions de finalisation et calendrier

La finalisation de la Transaction demeure soumise à la réalisation des conditions usuelles, notamment :

L'approbation de la Transaction par les actionnaires de Gran Tierra ;

L'obtention des consentements requis des porteurs des Senior Secured Notes échéance 2031 ainsi que des prêteurs au titre de la facilité de prépaiement, incluant la libération de Gran Tierra de ses obligations au titre de ces financements ; et

L'obtention des autorisations réglementaires requises en Colombie et en Équateur.

Sous réserve de la réalisation de ces conditions, la finalisation de la Transaction est attendue aux alentours du 31 décembre 2026.

Conseils

Herbert Smith Freehills Kramer intervient en qualité de conseil juridique de M&P dans le cadre de la Transaction.

Glossaire

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril b bbl barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent Expand

Plus d’informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

SBF 120 – CAC Mid 60 – CAC Mid & Small – CAC All-Tradable – Eligible PEA-PME et SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA