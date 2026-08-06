AM Best verhoogt ratings van Fortegra-verzekeringsdochterondernemingen naar A (Excellent)

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--The Fortegra Group, Inc. ('Fortegra' of het 'bedrijf'), een wereldwijd opererende nicheverzekeraar en onderdeel van DB Insurance Co., Ltd., heeft vandaag bekendgemaakt dat AM Best de rating voor financiële kracht (Financial Strength Rating, FSR) van zijn verzekeringsdochterondernemingen heeft verhoogd van A- (Excellent) naar A (Excellent) en de kredietratings voor de lange termijn (Long-Term Issuer Credit Ratings, ICR's) van 'a-' (Excellent) naar 'a' (Excellent). De vooruitzichten voor de ratings zijn stabiel en AM Best heeft de status 'beoordeling met mogelijke opwaartse bijstelling' ingetrokken. Ook KBRA heeft alle ratings voor het bedrijf verhoogd.

De verhoging geldt voor het gehele verzekeringsplatform van Fortegra. Tot de schadeverzekeringsmaatschappijen behoren Lyndon Southern Insurance Company, Insurance Company of the South, Response Indemnity Company of California, Blue Ridge Indemnity Company, Fortegra Specialty Insurance Company en Fortegra Europe Insurance Company SE. Tot de levens- en ziektekostenverzekeringsmaatschappijen behoren Life of the South Insurance Company, Bankers Life Insurance Company of Louisiana en Southern Financial Life Insurance Company. AM Best verhoogde ook de ratings van Fortegra Belgium Insurance Company NV, Fortegra Insurance UK Ltd. en Fortegra Indemnity Insurance Company, Ltd.

De ratingwijziging volgt op de overname van Fortegra door DB Insurance op 29 mei 2026. In zijn analyse wees AM Best op het strategische belang van Fortegra voor DB Insurance en de verwachte voordelen van het opereren als onderdeel van een grotere verzekeringsorganisatie met een hogere rating. DB Insurance heeft een FSR van A+ (Superior) en een Long-Term ICR van 'aa-' (Superior), beide met stabiele vooruitzichten, en is een van de toonaangevende schadeverzekeraars van Korea.

KBRA heeft afzonderlijk daarvan alle ratings voor Fortegra verhoogd en de status 'Watch Developing' ingetrokken; deze status was op 29 september 2025 toegekend na de aankondiging van DB Insurance dat het van plan was het bedrijf over te nemen. De ratings voor financiële kracht van de belangrijkste verzekeringsdochterondernemingen van Fortegra stegen van A- naar A, en de emittentrating voor The Fortegra Group steeg van BBB naar BBB+. Voor alle ratings geldt een stabiel vooruitzicht. KBRA haalde de verzekeringstechnische resultaten van Fortegra aan, de versterking van het kredietprofiel van het bedrijf en de strategische voordelen van de voltooide overname.

Over Fortegra

Al meer dan 45 jaar onderschrijft Fortegra, via zijn dochterondernemingen, oplossingen voor risicobeheer die mensen en bedrijven helpen succesvol te zijn in tijden van onzekerheid. Als multinationale gespecialiseerde verzekeraar waarvan de verzekeringsdochterondernemingen een AM Best Financial Strength Rating van A (uitstekend) en een AM Best Financial Size Category van X hebben, bieden we een gevarieerde reeks verzekeringsproducten en garantieoplossingen voor toegelaten, eigen risico- en surpluslijnen. Voor meer informatie: www.fortegra.com.

Over DB Insurance

DB Insurance Co., Ltd. heeft zich al meer dan zes decennia gevestigd als een van de toonaangevende verzekeraars van Korea. Het bedrijf beschermt particulieren en bedrijven en draagt bij aan de ontwikkeling van de Koreaanse verzekeringssector. Opgericht in 1962 als Korea's eerste openbare autoverzekeraar, nam het in 2017 de naam DB Insurance aan om zijn visie te verwezenlijken: uitgroeien tot een wereldwijde verzekeringsgroep. Met een AM Best Financial Strength Rating van A+ (Superior) in de categorie 'XV' en een S&P Rating van A+ (Stable), biedt DB Insurance een uitgebreid portfolio van schade-, levens- en autoverzekeringen, evenals een breed scala aan financiële diensten via haar dochterondernemingen op het gebied van levensverzekeringen, effecten, spaarbankieren en vermogensbeheer. Voor meer informatie: www.idbins.com.

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