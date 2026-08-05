WHOOP breidt zijn inzet voor de gezondheid van vrouwen uit door een jaarabonnement op de Natural Cycles°-app in het lidmaatschap op te nemen

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, het 'human performance'-bedrijf, kondigde vandaag een uitbreiding aan van zijn aanbod voor de gezondheid van vrouwen aan de hand van een integratie met Natural Cycles° (NC°), de enige FDA-goedgekeurde, hormonenvrije anticonceptie-app. WHOOP biedt een abonnement van 12 maanden op de NC°-app aan nieuwe gebruikers van Natural Cycles die hiervoor in aanmerking komen. Leden met compatibele WHOOP-apparaten kunnen voortaan hun huidtemperatuur tijdens de nacht met de NC°-app delen om gepersonaliseerde vruchtbaarheidsinzichten en hormonenvrije geboorteregeling mogelijk te maken.

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