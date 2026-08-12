Kinguin przedłuża współpracę z Ravelin w ślad za osiągnięciem „najniższego w branży” poziomu oszustw w handlu elektronicznym

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--Kinguin, globalna platforma cyfrowa umożliwiająca handel grami, z której usług korzysta ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, przedłużyła współpracę z opartą na AI platformą Revelin służącą do wykrywania oszustw. Umowa jest następstwem znaczącego ograniczenia oszustw oraz przejścia na ich zautomatyzowane, skalowalne wykrywanie.

Od nawiązania współpracy w 2018 r. Ravelin pomogła platformie Kinguin w zmianie podejścia do oszustw płatniczych. Kinguin nie musi się już opierać na ręcznej weryfikacji w czasie rzeczywistym, a łączny wskaźnik odnotowywanych przez nią oszustw spadł o 87,5%.

Przedłużenie współpracy świadczy o coraz większym zaufaniu do zapobiegania oszustwom w oparciu o AI w dobie coraz bardziej zaawansowanych ataków, z którymi muszą się mierzyć podmioty zaangażowane w handel elektroniczny, zwłaszcza w przestrzeni obrotu towarami cyfrowymi, w której natychmiastowe dostawy oznaczają też natychmiastowe rezultaty dla sprawców oszustw.

Kinguin zapewnia fanom gier i sportów elektronicznych z całego świata przestrzeń, w której mogą oni uzyskać dostęp do ulubionych gier, korzystając z niemal 200 sposobów płatności, aby uregulować należność. Z tego względu platforma jest również częstym celem oszustów. Uprzednio pracownicy Kinguin odpowiedzialni za walkę z oszustwami pracowali bez końca, by ręcznie weryfikować podejrzane transakcje, przy czym z największym ryzykiem wiązał się przede wszystkim etap uwierzytelnienia płatności.

Dziś, dzięki Ravelin, Kinguin prowadzi ciągłą ocenę ryzyka oszustw w czasie rzeczywistym. Podejście to umożliwia wcześniejsze wykrywanie podejrzanego zachowania, a zarazem poprawę doświadczenia dla przestrzegających zasad klientów.

– Automatyzacja zapobiegania oszustwom dzięki Ravelin całkowicie zmieniła sposób prowadzenia przez nas działalności. Teraz nasze wskaźniki zapobiegania i odnotowanych oszustw są na najniższym poziomie w branży oraz udało nam się ogromnie ograniczyć ręczne przetwarzanie. Dzięki temu zespół ma więcej czasu na koncentrację na pracach przynoszących więcej korzyści – powiedział Egemen Ertop, globalny kierownik ds. zapobiegania oszustwom w Kinguin.

– Oszuści nieustannie zmieniają taktyki, co wymaga systemu, który będzie się uczył i dostosowywał w czasie rzeczywistym. Z Ravelin możemy zwiększać skalę naszej działalności bez obaw.

– Oszustwo nie zaczyna się na etapie płatności, dlatego również zapobieganie nie powinno rozpoczynać się dopiero wtedy. Najsilniejsze sygnały pojawiają się na znacznie wcześniejszym etapie doświadczenia klienta – dodał Martin Sweeney, dyrektor generalny Ravelin.

– Uzyskane przez Kinguin wyniki pokazują, co można osiągnąć, gdy zamiast punktowych rozwiązań sprzedawcy decydują się na przyjęcie bardziej całościowego podejścia do ryzyka, wykorzystując przy tym AI. Dzięki temu mogą oni ograniczyć oszustwa, a do tego przyczynić się do przyspieszenia rozwoju.

Informacje o Ravelin

Ravelin, firma wykorzystująca AI do zapobiegania oszustwom, zapewnia technologię oraz wsparcie, które pomagają ponad 340 przedsiębiorstwom internetowym zapobiegać ewoluującym groźbom oszustw i akceptować płatności bez obaw. Dzięki połączeniu uczenia maszynowego, sieci grafowych, analizy behawioralnej, wspólnych danych i specjalistycznych reguł Ravelin od 12 lat wspiera organizacje w wyciąganiu głębszych wniosków z posiadanych danych, aby wykrywać oszustwa i nadużycia w handlu elektronicznym oraz zwiększyć wskaźnik prawowitych płatności. Więcej informacji na stronie www.ravelin.com

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