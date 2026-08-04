Evexta Bio annonce une collaboration clinique et un contrat d'approvisionnement avec Roche afin d'évaluer le rupitasertib en association avec un dégradateur sélectif des récepteurs des œstrogènes dans le cancer du sein avancé ou métastatique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Evexta Bio S.A., une société d'oncologie de précision fondée par Truffle Capital (fondateur d'Abivax et de Carvolix) et consacrée à la découverte et au développement de thérapies ciblées, annonce aujourd'hui la signature d’un contrat de collaboration clinique et d’approvisionnement afin d’effectuer une étude de phase 1b associant son principal candidat médicament, le rupitasertib, avec un produit en développement de Roche, le giredestrant, un dégradateur sélectif des récepteurs des œstrogènes (SERD), pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique ER+, HER2-, présentant une mutation ESR1.

Le rupitasertib est un inhibiteur oral « first in class » à double nœud de la voie PI3K/AKT/mTOR (PAM), qui inhibe sélectivement S6K et AKT1/3. Le rupitasertib a été conçu rationnellement afin de cibler S6K, pour inhiber puissamment la voie PAM, et AKT 1/3, pour bloquer la boucle de rétroaction compensatoire d’AKT tout en évitant l'inhibition d'AKT2, responsable d'hyperglycémie. Cela devrait déboucher sur un profil d'efficacité et de tolérance supérieur à celui des autres inhibiteurs de la voie PAM.

L’accord prévoit que Roche fournira le giredestrant et Evexta Bio mènera l'étude de phase 1b évaluant la tolérance, la sécurité et l'activité antitumorale préliminaire du rupitasertib en association avec le giredestrant dans le cancer du sein métastatique ER+, HER2-, présentant une mutation ESR1. L'étude prévoit d'inclure au moins 15 patients et devrait débuter au quatrième trimestre 2026.

Le Dr Shawn M. Leland, PharmD, RPh, président du conseil d'administration d'Evexta Bio, déclare: « Nous sommes très heureux de nous associer à Roche pour la première collaboration clinique d'Evexta Bio portant sur le rupitasertib. Le cancer du sein ER+, HER2- présentant une mutation ESR1 représente un besoin médical non satisfait majeur. Nous avons hâte de pouvoir offrir aux patients atteints de ce type de cancer la possibilité de recevoir un schéma thérapeutique entièrement oral associant un inhibiteur potentiel "first-in-class" à double nœud de la voie PAM avec un SERD. »

À propos d'Evexta Bio (https://www.evextabio.com)

Evexta Bio est une société biopharmaceutique spécialisée en oncologie, qui explore des approches thérapeutiques novatrices susceptibles de sauver des vies. Aujourd'hui au stade clinique, la société développe actuellement deux actifs thérapeutiques propriétaires aux mécanismes d'action novateurs dans plusieurs indications :

- le rupitasertib, un inhibiteur « first-in-class » de S6K offrant une inhibition efficace d'AKT1/AKT3 pour contrôler la boucle de rétroaction compensatoire d'AKT. Cet agent antitumoral oral fait l’objet d’un essai clinique de phase 1b en association avec le giredestrant de Roche dans le cancer du sein avancé ou métastatique ESR1mt ER+ HER2-.

- EVX020, un inhibiteur de la kinésine KIF20A unique dans sa classe, ayant démontré une forte efficacité préclinique dans des modèles de tumeurs solides et hématologiques.

Fondée par Truffle Capital et soutenue par Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne), Evexta Bio a noué des partenariats avec des leaders académiques et industriels, notamment le CNRS, l'Institut Paoli-Calmettes (Marseille, France) et Merck KGaA. La société s'appuie sur une équipe dirigeante, un conseil d'administration et un comité consultatif médical de premier plan.