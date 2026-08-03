Visa將收購BioCatch

舊金山和以色列台拉維夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa (NYSE: V)今日宣布已簽署最終協議，將以24億美元現金從Permira管理的基金及其他股東手中收購行為優先、多訊號詐騙情報的領先供應商BioCatch。此次收購BioCatch是對Visa現有網路、詐騙、風險和安全解決方案的補充，可望協助客戶更好地保護自身及其客戶免受日益嚴重的帳戶接管、詐騙、洗錢和申請詐騙的威脅。

自成立以來，BioCatch開發了以AI和機器學習為基礎的創新解決方案，透過分析數千種應用程式、行為、裝置和網路訊號（如擊鍵、觸摸手勢和裝置握持方式），即時偵測詐騙並區分合法使用者與詐騙者。BioCatch在全球保護18億台裝置和7.6億使用者，在21個不同國家為超過350家銀行客戶提供服務，其中包括全球100多家最大的銀行。

Visa加值服務總裁Andrew Torre表示：「帳戶接管和詐騙每年給全球經濟造成超過1兆美元的損失，而AI正以前所未見的規模助長這些攻擊。BioCatch將協助我們的客戶在詐騙侵入支付環節之前將其攔截。此次收購是我們策略的一部分，旨在協助客戶在上游防範網路威脅，將信任融入每一筆交易。」

AI、生物辨識、身分驗證、身分辨識、網路防禦和詐騙防範正日益密切相連，而Visa正在加大投資以因應不斷演變的威脅，既保護自身網路，也協助客戶達成同樣的目標。這包括推出Visa Vulnerability Agentic Harness，這是一款開放原始碼AI安全工具，旨在協助客戶大規模辨識和修復漏洞。收購BioCatch建立在Visa現有產品組合的基礎之上，提供AI驅動的解決方案以偵測和防範詐騙以及網路與金融犯罪，涵蓋從開戶到交易的各個環節。在過去五年中，Visa在技術和基礎架構方面的投資超過130億美元，旨在維護支付生態系統的完整性並加快降低詐騙率。

BioCatch執行長Gadi Mazor表示：「對於機構在數位銀行連線階段建立信任而言，即時洞察客戶意圖正變得越來越重要。十多年來，我們已證明行為在區分罪犯與合法使用者方面的獨特能力。在過去幾年中，我們展示了客戶之間的即時情報共用網路如何進一步放大我們行為智慧的威力。透過與Visa攜手合作，我們在推進自身使命方面將更具優勢，即打造更安全的全球交易環境，並保護消費者免受金融犯罪侵害。」

該交易尚需滿足特別成交條件，包括獲得適用的主關機關核准。該交易可望在Visa 2027會計年度第二季結束前完成，並將為其金融機構客戶、消費者及更廣泛的支付產業帶來顯著收益。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、賣家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連結世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展，並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

關於BioCatch

BioCatch透過辨識人類行為模式來防範詐騙和金融犯罪。當使用者與數位銀行平台互動時，BioCatch會持續蒐集超過3000個匿名資料點——包括擊鍵和滑鼠活動、觸控螢幕行為、AI代理使用情況、越獄裝置等。憑藉這些資料，BioCatch的AI和機器學習模型會在數位銀行連線階段的每一毫秒持續評估使用者意圖以及任何脅迫或操縱的跡象，使銀行能夠即時區分罪犯與合法使用者。從BioCatch機構網路中取得的洞察進一步強化了即時風險評分的威力和準確性。超過350家金融機構部署了BioCatch的解決方案，每月分析190億次使用者連線階段，在全球保護超過18億台裝置上的逾7.6億名使用者免受詐騙和金融犯罪的侵害。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可透過「將」、「預計」及其他類似表述來辨識。前瞻性陳述的範例包括但不限於我們關於交易完成時間和可能性、BioCatch的未來成功、收購對Visa成長的影響、BioCatch的營運計畫以及對Visa、金融機構和消費者的其他利益的陳述。

就其性質而言，前瞻性陳述：(i)僅反映其做出之日的情況；(ii)並非歷史事實陳述或對未來業績的保證；且(iii)受到難以預測或量化的風險、不確定性、假設或環境變化的影響。因此，由於各種因素，實際結果可能與Visa的前瞻性陳述產生重大且不利的差異，這些因素包括監管審查流程的時間和結果、監管和競爭環境的變化、資安事件、整合的步伐和成功與否，以及在我們截至2025年9月30日會計年度的10-K表格年度報告及向美國證券交易委員會遞交的其他文件中所述的因素。

您不應過度倚賴此類陳述。除非法律要求，否則我們無意因新資訊、未來發展或其他原因而更新或修訂任何前瞻性陳述。

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