Tigo Energy reconnaît Stanton Solar comme premier installateur de niveau Advanced dans son programme de fidélité au Canada

LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO) (« Tigo » ou la « société »), l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles intelligentes pour le secteur solaire et énergétique, annonce aujourd’hui que Stanton Solar est entré dans la liste des dix principaux installateurs de systèmes Tigo en termes de volume en Amérique du Nord, et s'est imposé comme le principal installateur au Canada. Basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Stanton Solar se spécialise dans l'installation de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque (PV) pour des propriétés résidentielles et commerciales à travers le Canada. Avec des centaines de sites résidentiels et commerciaux sous surveillance utilisant les produits Tigo, Stanton Solar a déployé des milliers de dispositifs TS4 MLPE sur le terrain, en plus de nombreuses maisons qui utilisent la solution résidentielle Tigo avec des onduleurs et des batteries.

« Nos processus de conception et d’installation sont entièrement connectés à Tigo et, par conséquent, nous pouvons fournir à nos clients des systèmes d’énergie solaire hautement performants et fiables que nous pouvons aider à surveiller à long terme », déclare Neil Stanton, propriétaire de Stanton Solar. « Le programme de fidélité Tigo nous a donné un accès accru et a renforcé notre collaboration avec Tigo, ce qui facilite les activités commerciales et la communication des commentaires. Nous apprécions également le travail accompli par l’équipe de Tigo Green Glove, qui a fourni le genre d’informations et de conseils qui rendent l’ingénierie et l’installation encore plus fluides. »

Le programme de fidélité des installateurs de Tigo permet d'accéder progressivement à plus d'avantages, classés sur trois niveaux, à mesure que les entreprises d'installation se développent avec Tigo. Les trois niveaux du programme (Certified, Advanced et Elite) exigent que les installateurs atteignent des objectifs de formation et d'installation définis, et génèrent une activité commerciale et d'assistance supplémentaire. La gamme complète des avantages du programme de fidélité Tigo Installer est disponible ici.

« Nous souhaitons la bienvenue à Stanton Solar au niveau Advanced du programme de fidélité des installateurs, et nous félicitons et remercions Neil et toute l’équipe pour leurs performances exceptionnelles au Canada », déclare Jing Tian, directeur de la croissance et des revenus chez Tigo Energy. « Nous sommes ravis de voir les installateurs tirer pleinement parti des produits de surveillance au niveau du module ainsi que des programmes de services que nous avons mis en place pour eux. Ensemble, ils permettent à Tigo de nouer des liens plus étroits avec ses partenaires d'installation et permettent aux installateurs d'établir des relations durables avec leurs clients d'énergie solaire résidentielle et commerciale. Ces relations contribuent à renforcer les systèmes et à entretenir des relations de qualité, des points positifs pour l’ensemble de l’industrie. »

Pour plus d'informations sur le programme de fidélité des installateurs de Tigo, visitez le site web du programme. Pour plus d'informations sur l'engagement du programme de service Tigo Green Glove pour les nouveaux installateurs de systèmes Tigo, visitez le site web de Green Glove. Pour en savoir plus sur l'achat de dispositifs MLPE de la famille Tigo TS4 pour l'optimisation, la surveillance au niveau du module, l'arrêt rapide ou la GO Optimized ESS (solution de stockage d'énergie), veuillez contacter Tigo ici.

À propos de Tigo Energy

Créé en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO) est un leader mondial des solutions matérielles et logicielles intelligentes qui renforcent la sécurité, augmentent la performance énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et des services publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour une surveillance et une surveillance énergétique de pointe. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent une surveillance énergétique en temps réel et assurent un arrêt rapide avec code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage par batterie pour le marché stockage+solaire résidentiel. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.tigoenergy.com.

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