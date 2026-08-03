Visa s’apprête à acquérir BioCatch

SAN FRANCISCO et TEL-AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue d’acquérir BioCatch, un fournisseur de premier plan de solutions de lutte contre la fraude axées sur le comportement et sur l’analyse de multiples signaux, auprès de fonds gérés par Permira et d’autres actionnaires, pour un montant de 2,4 milliards USD en espèces. Cette acquisition permettra à Visa de compléter ses solutions existantes en matière de cybersécurité, de lutte contre la fraude, de gestion des risques et de la sécurité. L’entreprise pourra ainsi aider ses clients, lesquels pourront à leur tour aider leurs propres clients, à mieux se protéger contre les menaces croissantes que représentent les piratages de comptes, les escroqueries, les mules financières et la fraude à l’ouverture de comptes.

Depuis sa création, BioCatch développe des solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Celles-ci analysent des milliers de signaux liés aux applications, au comportement, aux appareils et au réseau (frappes au clavier, mouvements tactiles, manipulation des appareils, etc.) afin de détecter les fraudes et de distinguer les utilisateurs légitimes des fraudeurs en temps réel. BioCatch assure la protection de 1,8 milliard d’appareils et de 760 millions d’utilisateurs à travers le monde, desservant plus de 350 établissements bancaires répartis dans 21 pays, dont plus de 100 des plus grandes banques mondiales.

« Les piratages de comptes et les escroqueries coûtent chaque année plus de 1 000 milliards de dollars à l’économie mondiale, et l’intelligence artificielle permet de mener ces attaques à une échelle sans précédent », a déclaré Andrew Torre, président des services à valeur ajoutée chez Visa. « BioCatch va aider nos clients à bloquer la fraude avant même que la phase de paiement ne soit atteinte. Cette acquisition entre dans le cadre de notre stratégie visant à aider nos clients à prévenir les cybermenaces en amont, afin d’instaurer la confiance dans chaque transaction. »

L’intelligence artificielle, la biométrie, l’authentification, l’identité, la cyberdéfense et la prévention de la fraude sont de plus en plus étroitement liées, et Visa investit pour garder une longueur d’avance sur les menaces en constante évolution, tant pour protéger son propre réseau que pour aider ses clients à faire de même. L’entreprise a notamment mis en place le Visa Vulnerability Agentic Harness, un outil de sécurité open source basé sur l’IA, conçu pour aider les clients à identifier et à corriger les vulnérabilités à grande échelle. L’acquisition de BioCatch permet à Visa de compléter sa gamme de produits existante, en proposant des solutions basées sur l’IA pour détecter et prévenir la fraude ainsi que la cybercriminalité et la criminalité financière, de l’ouverture des comptes jusqu’aux transactions. Ces cinq dernières années, Visa a investi plus de 13 milliards de dollars dans la technologie et les infrastructures pour préserver l’intégrité de l’écosystème des paiements et accélérer le déclin des taux de fraude.

« Les établissements ont de plus en plus besoin de disposer d’informations en temps réel sur les intentions des clients afin d’instaurer un climat de confiance lors des sessions bancaires en ligne », a déclaré Gadi Mazor, PDG de BioCatch. « Depuis plus d’une décennie, nous mettons en évidence la capacité unique de l’analyse comportementale à distinguer les activités criminelles des activités légitimes. Ces deux dernières années, nous avons montré comment les réseaux de partage de renseignements en temps réel entre nos clients pouvaient renforcer la puissance de notre veille comportementale. Cette nouvelle collaboration avec Visa va nous permettre d’être encore mieux placés pour mener à bien notre mission : créer un monde où les transactions sont plus sûres et protéger les consommateurs de la criminalité financière. »

Sous réserve des conditions habituelles, y compris de l’obtention des autorisations réglementaires applicables, la transaction devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre fiscal 2027 de Visa. Elle apportera des avantages significatifs à ses clients du secteur financier, aux consommateurs ainsi qu’à l’ensemble de l’industrie des paiements.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos de BioCatch

BioCatch prévient la fraude et la criminalité financière en identifiant des schémas de comportement humain, grâce à la collecte continue de plus de 3 000 points de données anonymisés (frappe au clavier, mouvements de souris, utilisation d’écrans tactiles, recours à des agents d’IA, utilisation d’appareils débloqués, etc.) lorsque les utilisateurs interagissent avec leurs plateformes bancaires numériques. Grâce à ces éléments, les modèles d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique de BioCatch évaluent en permanence l’intention de l’utilisateur, ainsi que tout signe de contrainte ou de manipulation, à chaque milliseconde de chaque session bancaire en ligne, permettant aux banques de distinguer les activités criminelles des activités légitimes en temps réel. Les informations recueillies auprès de l’ensemble du réseau d’institutions partenaires de BioCatch renforcent encore davantage la puissance et la précision de cette évaluation des risques en temps réel. Plus de 350 établissements financiers ont déjà déployé les solutions de BioCatch, analysant 19 milliards de sessions utilisateur par mois et protégeant plus de 760 millions d’utilisateurs sur plus de 1,8 milliard d’appareils à travers le monde contre la fraude et la criminalité financière.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi qu’à d’autres expressions similaires. Parmi les exemples de déclarations prospectives, on peut citer, sans s’y limiter, les déclarations que nous formulons concernant le calendrier et la probabilité de la clôture de la transaction, le succès futur de BioCatch, l’impact de l’acquisition sur la croissance de Visa, les plans opérationnels de BioCatch et les autres avantages pour Visa, les établissements financiers et les consommateurs.

De par leur nature, les déclarations prospectives : (i) ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées ; (ii) ne constituent ni des déclarations de faits historiques ni des garanties de performances futures ; et (iii) sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses ou des changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement et défavorablement des déclarations prospectives de Visa en raison de divers facteurs, notamment le calendrier et l’issue de la procédure d’autorisation réglementaire, les évolutions du contexte réglementaire et concurrentiel, d’éventuels incidents de cybersécurité, le rythme et la réussite de l’intégration, ainsi que divers autres facteurs, notamment ceux dont il est fait mention dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que la loi ne l’exige, nous déclarons n’avoir nullement l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.