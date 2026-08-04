استحواذ Visa على BioCatch

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكو وتل أبيب، إسرائيلاليوم، أعلنت Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) عن توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ على BioCatch، وهي شركة رائدة في مجال توفير معلومات الاحتيال متعددة الإشارات والقائمة على السلوك، من صناديق تديرها شركة Permira ومساهمون آخرون مقابل 2.4 مليار دولار نقدًا. وتسير عملية الاستحواذ على BioCatch على نهج حلول Visa الحالية في مجال الأمن السيبراني والاحتيال والمخاطر والأمن، ومن المتوقع أن تساعد العملاء في حماية أنفسهم وعملائهم بشكل أفضل من التهديد المتزايد لعمليات الاستيلاء على الحسابات وعمليات الاحتيال وغسيل الأموال والتحايل في الطلبات.

طورت BioCatch منذ إنشائها حلولاً مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحلل آلاف الإشارات المتعلقة بالتطبيقات والسلوك والأجهزة والشبكات - مثل ضغطات المفاتيح وإيماءات اللمس والتعامل مع الجهاز - للكشف عن الاحتيال وتمييز المستخدمين الشرعيين عن المحتالين في الوقت الفعلي. وتحمي BioCatch 1.8 مليار جهاز و760 مليون مستخدم حول العالم، وتخدم أكثر من 350 عميلًا مصرفيًا في 21 دولة مختلفة، بما في ذلك أكثر من 100 من أكبر البنوك على مستوى العالم.

وقال Andrew Torre، رئيس قسم الخدمات ذات القيمة المضافة في Visa: "إن عمليات الاستيلاء على الحسابات وعمليات الاحتيال تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنويًا، وبات الذكاء الاصطناعي يُمكّن هذه الهجمات على نطاق غير مسبوق. وستعمل BioCatch على مساعدة عملائنا في إيقاف الاحتيال قبل وصوله إلى نقطة الدفع. ويُعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجيتنا لمساعدة العملاء في منع التهديدات الإلكترونية في مراحلها الأولى، وبناء الثقة في كل معاملة."

يتزايد ترابط الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية والمصادقة والهوية والدفاع السيبراني ومنع الاحتيال، وتستثمر Visa للبقاء في طليعة التصدي للتهديدات المتطورة، وذلك لحماية شبكتها الخاصة ولمساعدة العملاء في فعل الشيء نفسه. وهذا يشمل Visa Vulnerability Agentic Harness، وهي أداة أمان ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر المصممة لمساعدة العملاء في تحديد الثغرات الأمنية على نطاق واسع ومعالجتها. إن الاستحواذ على BioCatch يعزز مجموعة منتجات Visa الحالية، حيث يوفر حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال ومنعه، وكذلك الجرائم الإلكترونية والمالية، بدءًا من فتح الحساب وحتى إتمام المعاملات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت Visa أكثر من 13 مليار دولار في التكنولوجيا والبنية التحتية لحماية سلامة نظام المدفوعات وتسريع انخفاض معدلات الاحتيال.

وقال Gadi Mazor، الرئيس التنفيذي لشركة BioCatch: "تستمر الرؤى الآنية حول نوايا العملاء في النمو بشكل متزايد لتصبح ضرورية للمؤسسات لبناء الثقة في جلسات الخدمات المصرفية الرقمية. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، أثبتنا قدرة السلوك الفريدة على التمييز بين الاستخدام المشروع والاستخدام الإجرامي. وفي العامين الماضيين، أظهرنا كيف يمكن لشبكات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي بين عملائنا أن تضخم قوة معلوماتنا السلوكية بشكل أكبر. وبالتعاون مع Visa، أصبحنا في وضع أفضل لتعزيز مهمتنا المتمثلة في جعل العالم مكانًا أكثر أماناً لإجراء المعاملات وحماية المستهلكين من الجرائم المالية.

تخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من السنة المالية لشركة Visa لعام 2027، وستوفر فوائد كبيرة لعملائها من المؤسسات المالية والمستهلكين وقطاع المدفوعات الأوسع.

نبذة عن Visa

تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهل المعاملات بين المستهلكين والبائعين والمؤسسات المالية والكيانات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. ومهمتنا هي ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يُمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. ونؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع ترفع مستواهم في كل مكان، وتعتبر الوصول إلى المال أمرًا أساسيًا لمستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على موقع Visa.com.

نبذة عن BioCatch

تتصدى BioCatch للاحتيال والجرائم المالية من خلال التعرف على أنماط السلوك البشري، وجمع أكثر من 3 آلاف نقطة بيانات مجهولة المصدر بشكل مستمر، مثل نشاط ضغطات المفاتيح والماوس، وسلوك شاشة اللمس، واستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، والأجهزة التي تم اختراق سبل حمايتها، وغير ذلك، أثناء تفاعل الأشخاص مع منصاتهم المصرفية الرقمية. وبالاستعانة بهذه المدخلات، تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بـ BioCatch بتقييم نوايا المستخدم وأي علامات على الإكراه أو التلاعب بشكل مستمر طوال كل جزء من الثانية من كل جلسة مصرفية رقمية، مما يسمح للبنوك بالتمييز بين الاستخدام الإجرامي والمشروع في الوقت الفعلي. وتساهم الرؤى المستقاة من جميع أنحاء شبكة مؤسسات BioCatch في تعزيز قوة ودقة تقييم المخاطر في الوقت الفعلي. ثمة أكثر من 350 مؤسسة مالية تستخدم حلول BioCatch، التي تحلل 19 مليار جلسة مستخدم شهريًا وتحمي أكثر من 760 مليون مستخدم على أكثر من 1.8 مليار جهاز حول العالم من الاحتيال والجرائم المالية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. وتُعرف البيانات التطلعية عمومًا بكلمات مثل "سوف" و"من المتوقع" وغيرها من التعبيرات المماثلة. تشمل أمثلة البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، تلك البيانات التي نصدرها بشأن توقيت واحتمالية إتمام الصفقة، ونجاح شركة BioCatch في المستقبل، وتأثير عملية الاستحواذ على نمو Visa، والخطط التشغيلية لشركة BioCatch، والفوائد الأخرى التي ستعود على Visa والمؤسسات المالية والمستهلكين.

تتصف البيانات التطلعية بطبيعة الحال بما يلي: (أ) لا تعبر إلا عن تاريخ إصدارها؛ (ب) ليست بيانات حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي؛ و (ج) تخضع لمخاطر أو شكوك أو افتراضات أو تغييرات في الظروف يصعب التنبؤ بها أو تحديدها كميًا. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا وسلبيًا عن البيانات التطلعية لشركة Visa بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك توقيت ونتائج عملية الموافقة التنظيمية، والتحولات في البيئة التنظيمية والتنافسية، وحوادث الأمن السيبراني، وسرعة ونجاح عملية الدمج، وعوامل أخرى متنوعة، بما في ذلك تلك الواردة في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وينبغي عدم الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه التصريحات. وباستثناء ما يقتضيه القانون، فإننا لا نعتزم تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.