Visa将收购BioCatch

旧金山和以色列特拉维夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa (NYSE: V)今日宣布已签署最终协议，将以24亿美元现金从Permira管理的基金及其他股东手中收购行为优先、多信号欺诈情报的领先提供商BioCatch。此次收购BioCatch是对Visa现有网络、欺诈、风险和安全解决方案的补充，预计将帮助客户更好地保护自身及其客户免受日益严重的账户接管、诈骗、洗钱和申请欺诈的威胁。

自成立以来，BioCatch开发了基于AI和机器学习的创新解决方案，通过分析数千种应用、行为、设备和网络信号（如击键、触摸手势和设备握持方式），实时检测欺诈并区分合法用户与欺诈者。BioCatch在全球范围内保护18亿台设备和7.6亿用户，在21个不同国家为超过350家银行客户提供服务，其中包括全球100多家最大的银行。

Visa增值服务总裁Andrew Torre表示：“账户接管和诈骗每年给全球经济造成超过1万亿美元的损失，而AI正以前所未有的规模助长这些攻击。BioCatch将帮助我们的客户在欺诈侵入支付环节之前将其拦截。此次收购是我们战略的一部分，旨在帮助客户在上游防范网络威胁，将信任融入每一笔交易中。”

AI、生物识别、身份验证、身份识别、网络防御和欺诈防范正日益紧密相连，而Visa正在加大投资以应对不断演变的威胁，既保护自身网络，也帮助客户实现同样的目标。这包括推出Visa Vulnerability Agentic Harness，这是一款开源AI安全工具，旨在帮助客户大规模识别和修复漏洞。收购BioCatch建立在Visa现有产品组合的基础之上，提供AI驱动的解决方案以检测和防范欺诈以及网络与金融犯罪，涵盖从开户到交易的各个环节。在过去五年中，Visa在技术和基础设施方面的投资超过130亿美元，旨在维护支付生态系统的完整性并加速降低欺诈率。

BioCatch首席执行官Gadi Mazor表示：“对于机构在数字银行会话中建立信任而言，对客户意图的实时洞察正变得越来越重要。十多年来，我们已证明行为在区分罪犯与合法用户方面的独特能力。在过去几年中，我们展示了客户之间的实时情报共享网络如何进一步放大我们行为智能的威力。通过与Visa携手合作，我们在推进自身使命方面将更具优势，即打造更安全的全球交易环境，并保护消费者免受金融犯罪侵害。”

该交易尚需满足惯例成交条件，包括获得适用的监管部门批准。预计该交易将在Visa 2027财年第二季度结束前完成，并将为其金融机构客户、消费者及更广泛的支付行业带来显著收益。

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展，并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息，请访问Visa.com。

关于BioCatch

BioCatch通过识别人类行为模式来防范欺诈和金融犯罪。当用户与数字银行平台交互时，BioCatch会持续收集超过3000个匿名数据点——包括击键和鼠标活动、触摸屏行为、AI智能体使用情况、越狱设备等。基于这些数据，BioCatch的AI和机器学习模型会在数字银行会话的每一毫秒持续评估用户意图以及任何胁迫或操纵的迹象，使银行能够实时区分罪犯与合法用户。从BioCatch机构网络中获取的洞察进一步增强了实时风险评分的威力和准确性。超过350家金融机构部署了BioCatch的解决方案，每月分析190亿次用户会话，在全球范围内保护超过18亿台设备上的逾7.6亿名用户免受欺诈和金融犯罪的侵害。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可通过“将”、“预计”及其他类似表述来识别。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们关于交易完成时间和可能性、BioCatch的未来成功、收购对Visa增长的影响、BioCatch的运营计划以及对Visa、金融机构和消费者的其他利益的陈述。

就其性质而言，前瞻性陈述：(i)仅反映其作出之日的情况；(ii)并非历史事实陈述或对未来业绩的保证；且(iii)受到难以预测或量化的风险、不确定性、假设或环境变化的影响。因此，由于各种因素，实际结果可能与Visa的前瞻性陈述产生重大且不利的差异，这些因素包括监管审批流程的时间和结果、监管和竞争环境的变化、网络安全事件、整合的步伐和成功与否，以及在我们截至2025年9月30日财年的10-K表格年度报告及向美国证券交易委员会提交的其他文件中所述的因素。

您不应过度依赖此类陈述。除非法律要求，否则我们无意因新信息、未来发展或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述。

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