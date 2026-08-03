Visa neemt BioCatch over

SAN FRANCISCO & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) heeft vandaag aangekondigd een definitieve overeenkomst te hebben getekend voor de overname van BioCatch, een toonaangevende aanbieder van fraude-intelligentie op basis van gedrag en meerdere signalen, van fondsen beheerd door Permira en andere aandeelhouders voor $ 2,4 miljard in contanten. De overname van BioCatch vormt een aanvulling op Visa's bestaande oplossingen voor cyberbeveiliging, fraude, risicobeheer en beveiliging en zal klanten naar verwachting helpen zichzelf en hun klanten beter te beschermen tegen de groeiende dreiging van accountovernames, oplichting, geldezels en applicatiefraude.

Sinds de oprichting heeft BioCatch innovatieve oplossingen ontwikkeld op basis van AI en machine learning die duizenden applicatie-, gedrags-, apparaat- en netwerksignalen analyseren – zoals toetsaanslagen, aanraakgebaren en apparaatgebruik – om fraude op te sporen en legitieme gebruikers in realtime te onderscheiden van fraudeurs.

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