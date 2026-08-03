-

Visa neemt BioCatch over

De expertise van BioCatch op het gebied van gedrags- en apparaatintelligentie zal naar verwachting helpen bij het opsporen van oplichting, accountovernames en digitale fraude voordat deze plaatsvinden

SAN FRANCISCO & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) heeft vandaag aangekondigd een definitieve overeenkomst te hebben getekend voor de overname van BioCatch, een toonaangevende aanbieder van fraude-intelligentie op basis van gedrag en meerdere signalen, van fondsen beheerd door Permira en andere aandeelhouders voor $ 2,4 miljard in contanten. De overname van BioCatch vormt een aanvulling op Visa's bestaande oplossingen voor cyberbeveiliging, fraude, risicobeheer en beveiliging en zal klanten naar verwachting helpen zichzelf en hun klanten beter te beschermen tegen de groeiende dreiging van accountovernames, oplichting, geldezels en applicatiefraude.

Sinds de oprichting heeft BioCatch innovatieve oplossingen ontwikkeld op basis van AI en machine learning die duizenden applicatie-, gedrags-, apparaat- en netwerksignalen analyseren – zoals toetsaanslagen, aanraakgebaren en apparaatgebruik – om fraude op te sporen en legitieme gebruikers in realtime te onderscheiden van fraudeurs.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediarelaties bij Visa:
Stephanie Barnes, 628-278-9327, press@visa.com
Beleggersrelaties bij Visa:
Jennifer Como, 650-432-7644, investorrelations@visa.com
Mediarelaties bij BioCatch:
Mac King, 206-200-8595, mac.king@biocatch.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediarelaties bij Visa:
Stephanie Barnes, 628-278-9327, press@visa.com
Beleggersrelaties bij Visa:
Jennifer Como, 650-432-7644, investorrelations@visa.com
Mediarelaties bij BioCatch:
Mac King, 206-200-8595, mac.king@biocatch.com

More News From Visa Inc.

Samenvatting: Nieuwe gegevens van Visa tonen aan hoe de FIFA World Cup 2026™ zorgde voor tijdelijke economische impulsen in Canada, Mexico en de Verenigde Staten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Na het laatste fluitsignaal van de FIFA World Cup 2026™ keerden miljoenen fans huiswaarts met onvergetelijke herinneringen en een spoor van economische activiteit dat zich over de verschillende landen uitstrekte. Elke contactloze betaling had blijvende impact: de uitgaven tijdens het toernooi zorgden voor een aanzienlijke impuls voor ondernemers en lokale economieën in de gaststeden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Deze bekendmaking is officieel geldend...

Samenvatting: Visa introduceert platform voor het uitgeven, verplaatsen en beheren van stablecoins

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) heeft vandaag het Visa Stablecoin Platform (VSP) aangekondigd, een nieuw zakelijk platform dat financiële instellingen, fintechs en crypto-native bedrijven toegang biedt tot stablecoin-functionaliteiten via één enkele, door Visa beheerde omgeving. Voortbouwend op de bredere cryptostrategie van Visa, biedt het VSP financiële instellingen, fintechs en andere betaaldienstverleners een eenvoudige manier om stablecoins te verkrijgen, op te slaan en in t...

Samenvatting: Visa herdefinieert zijn rol in de reissector met de wereldwijde lancering van Visa Destinations

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V), wereldwijd marktleider in digitale betalingen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Visa Destinations. Dit op passies gebaseerde reisplatform is operationeel in 10 grote steden wereldwijd en markeert een herdefiniëring van de rol van het bedrijf in de snelgroeiende, op beleving gerichte reissector. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met d...
Back to Newsroom