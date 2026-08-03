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Visa acquisisce BioCatch

Si prevede che le competenze di intelligence comportamentale e dei dispositivi di BioCatch aiuteranno a prevenire le truffe, le violazioni degli account e le frodi digitali prima che si verifichino

SAN FRANCISCO & TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisto di BioCatch, un fornitore leader di intelligence delle frodi basata sul comportamento e su segnali multipli, da fondi gestiti da Permira e da altri azionisti, per 2,4 miliardi di dollari USA in contanti. L'acquisizione di BioCatch va a integrare le soluzioni di sicurezza esistenti di Visa per contrastare le minacce informatiche, le frodi e i rischi e si prevede che aiuterà i clienti a tutelarsi meglio e a proteggere la loro clientela dalla minaccia crescente di violazioni di account, truffe, prestanomi finanziari e frodi relative alle applicazioni.

Sin dalla sua fondazione, BioCatch ha sviluppato soluzioni innovative basate sull'IA e sull'apprendimento automatico in grado di analizzare migliaia di segnali di applicazioni, comportamentali, di dispositivi e di rete, come digitazioni, gesti tattili e modalità di utilizzo dei dispositivi, per individuare le frodi e distinguere in tempo reale gli utenti legittimi dai truffatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Relazioni con gli investitori di Visa:
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Mac King, 206-200-8595, mac.king@biocatch.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
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