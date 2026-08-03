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SCFP - Disponibilité médiatique
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--(BUSINESS WIRE)--La présidente de la section locale 8125 du SCFP, Alia Hussain, sera disponible pour les médias afin de discuter la signature d'un accord de prince et la fin de la grève des agent(e)s de bord de WestJet.
Détails :
Lundi 3 août
11 h (Heures des Rocheuses)
Aéroport international de Calgary, îlôt en face des départs internationaux
Contacts
Contact pour les médias :
George Soule
gsoule@scfp.ca
(306) 531-9112
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