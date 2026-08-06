„STRONG Pilates“ paātrina globālo izaugsmi, paplašinot darbību Centrālajā un Austrumeiropā; paziņo par galvenās franšīzes partnerību ar „Xtreme Brands“
„STRONG Pilates“ paātrina globālo izaugsmi, paplašinot darbību Centrālajā un Austrumeiropā; paziņo par galvenās franšīzes partnerību ar „Xtreme Brands“
MELBURNA, Austrālija--(BUSINESS WIRE)--„STRONG Pilates“ — starptautiska fitnesa franšīze, kas apvieno Pilates, kardio un spēka treniņus — šodien paziņoja par galvenās franšīzes partnerības noslēgšanu ar Polijas vadošo veselības un labsajūtas franšīzes operatoru „Xtreme Brands“, lai veicinātu izaugsmi Centrālajā un Austrumeiropā.
Šis līgums iezīmē „STRONG Pilates“ ienākšanu Polijas un Čehijas tirgū un paplašina zīmola globālo klātbūtni līdz 16 valstīm, tostarp ASV, Austrālijā, Jaunzēlandē, Kanādā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Japānā, Singapūrā, Indonēzijā, Filipīnās, Malaizijā, Dienvidkorejā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Bahreinā.
Kā pirmais ārējais zīmols, kas pievienojies „Xtreme Brands“ portfelim, „STRONG Pilates“ papildinās grupas 189 „Xtreme Fitness Gyms“ klubu tīklu ar augstākās klases boutique fitnesa koncepciju. „Xtreme Fitness Gyms“ franšīzes ņēmējiem piedāvā pilnīgu risinājumu „līdz gatavībai”, ieskaitot specializētas komandas nekustamā īpašuma meklēšanai, dizainam un pārdošanai.
Maikls Ramzijs, uzņēmuma „STRONG Pilates“ līdzdibinātājs un izpilddirektors, norādīja, ka šī partnerība ir nozīmīgs pagrieziena punkts uzņēmuma starptautiskās izaugsmes stratēģijā.
„„Xtreme Brands“ ir līderis veselības un labsajūtas nozarē, kam piemīt spēcīga reputācija franšīzes jomā, kā arī pieredze un vērtības, kas cieši saskan ar mūsu vērtībām. Mūsu sadarbība dod mums milzīgu pārliecību mūsu ekspansijā visā Eiropā, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju iekļūt jaunajos tirgos un fitnesa kopienās.”
„Xtreme Brands“ plāno līdz 2030. gadam paplašināt savu darbību 750 vietās Centrālajā un Austrumeiropā, un paredzams, ka „STRONG Pilates“ kļūs par galveno šīs izaugsmes sastāvdaļu. Šo paplašināšanos atbalsta „bValue Fund“ ieguldījums, kas specializējas uz augstas izaugsmes uzņēmumiem visā reģionā.
„Xtreme Fitness Gyms“ izpilddirektors Džeims Kotons (James Cotton) norādīja, ka „STRONG Pilates“ lieliski papildina uzņēmuma paplašināto piedāvājumu.
„„STRONG Pilates“ ir starptautiski atzīta koncepcija, kas atbilst pieaugošajam pieprasījumam pēc treniņiem, kuros apvienots Pilates, spēka un kardio treniņš. Tā ir dabisks papildinājums „Xtreme Brands“ portfelim, un mums ir visas iespējas to paplašināt, pateicoties mūsu pieredzei franšīzes attīstībā, vietu izvēlē un klubu darbības vadībā. Mūsu mērķis ir izveidot spēcīgu un ilgtspējīgu zīmola klātbūtni visā Centrālajā un Austrumeiropā.”
Lai uzzinātu par franšīzes iespējām un iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet strongpilates.co.
Par „STRONG Pilates“
2019. gadā Austrālijā Maikla Ramzija (Michael Ramsey) un Marka Ārmstronga (Mark Armstrong) dibinātais „STRONG Pilates2“ apvieno pilates, kardio un spēka treniņus, izmantojot savus patentētos „Rowformer“ un „Bikeformer“ trenažierus. Zīmolam pieder vairāk nekā 120 studijas 15 valstīs, tam ir vairāk nekā 57 000 biedru visā pasaulē, un pašlaik tiek izveidotas vēl vairāk nekā 200 jaunas studijas.
Par „Xtreme Brands“
„Xtreme Brands“ ir Polijas fitnesa franšīzes grupa, kas pārvalda „Xtreme Fitness Gyms“ un „Xtreme KiDS“. Uzņēmums izstrādā paplašināmus fitnesa konceptus, kurus atbalsta centralizēta darbība, franšīzes pieredze un tehnoloģijas, un paplašina savu darbību visā Centrālajā un Austrumeiropā. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet xtremebrands.pl.
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Contacts
Kontakti : „AIIR Agency“ | strongpilates@aiir.agency