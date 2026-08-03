A STRONG Pilates felgyorsítja globális terjeszkedését a közép- és kelet-európai régióban: mesterfranchise-megállapodást kötött az Xtreme Brands vállalattal

MELBOURNE, Ausztália--(BUSINESS WIRE)--A STRONG Pilates, a pilates-, kardió- és erőnléti edzéseket ötvöző globális fitneszfranchise ma bejelentette, hogy mesterfranchise-megállapodást kötött Lengyelország vezető wellnessfranchise-üzemeltetőjével, az Xtreme Brands vállalattal, a közép- és kelet-európai terjeszkedés felgyorsítása érdekében.

A megállapodás révén a STRONG Pilates belép a lengyel és a cseh piacra, és globális jelenlétét 16 országra bővíti, köztük az Egyesült Államokra, Ausztráliára, Új-Zélandra, Kanadára, az Egyesült Királyságra, Írországra, Japánra, Szingapúrra, Indonéziára, a Fülöp-szigetekre, Malajziára, Dél-Koreára, az Egyesült Arab Emírségekre és Bahreinre.

A STRONG Pilates az első külső márkaként csatlakozik az Xtreme Brands portfóliójához, prémium butikfitnesz-koncepciójával kiegészítve a csoport 189 Xtreme Fitness Gyms klubból álló hálózatát. Az Xtreme Fitness Gyms teljes körű, kulcsrakész megoldást kínál franchise-partnereinek, amely magában foglalja a dedikált ingatlankeresési, tervezési és értékesítési csapatok támogatását is.

Michael Ramsey, a STRONG Pilates társalapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a partnerség fontos mérföldkövet jelent a vállalat nemzetközi növekedési stratégiájában.

„Az Xtreme Brands vezető szerepet tölt be a wellnesságazatban, erős franchise-háttérrel, tapasztalattal és olyan értékekkel rendelkezik, amelyek szorosan összhangban állnak a mieinkkel. Partnerségünk rendkívüli bizalmat ad számunkra európai terjeszkedésünk kapcsán, és izgatottan várjuk, hogy új piacokat és fitneszközösségeket érhessünk el.”

Az Xtreme Brands célja, hogy 2030-ig 750 működő létesítményre bővítse hálózatát Közép- és Kelet-Európában, amelynek a STRONG Pilates várhatóan a növekedés egyik meghatározó elemévé válik. A terjeszkedést a bValue Fund befektetése támogatja, amely a régió gyorsan növekvő vállalkozásaira specializálódott.

James Cotton, az Xtreme Fitness Gyms vezérigazgatója elmondta, hogy a STRONG Pilates természetes módon illeszkedik a vállalat bővülő portfóliójába.

„A STRONG Pilates egy bizonyítottan sikeres nemzetközi koncepció, amely választ ad az olyan edzésformák iránti növekvő keresletre, amelyek a pilatest, az erőnléti és a kardióedzést ötvözik. Természetes módon illeszkedik az Xtreme Brands portfóliójába, és kiválóan alkalmas arra, hogy franchise-fejlesztési, helyszínkiválasztási és klubüzemeltetési tapasztalatainkra építve tovább növeljük jelenlétét. Célunk, hogy a márka erős és tartós pozíciót építsen ki Közép- és Kelet-Európában.”

Franchise-lehetőségekért és további információkért látogasson el a következő oldalra: strongpilates.co.

Amit a STRONG Pilates-ről tudni érdemes

A Michael Ramsey és Mark Armstrong által 2019-ben Ausztráliában alapított STRONG Pilates a pilatest, a kardió- és az erőnléti edzést ötvözi saját fejlesztésű Rowformer és Bikeformer eszközeinek használatával. A márka több mint 120 stúdióval működik 15 országban, világszerte több mint 57 000 taggal rendelkezik, és további több mint 200 helyszín fejlesztése van folyamatban.

Amit az Xtreme Brands-ről tudni érdemes

Az Xtreme Brands egy lengyel fitneszfranchise-csoport, amely az Xtreme Fitness Gyms és az Xtreme KiDS márkák mögött áll. A vállalat könnyen bővíthető fitneszkoncepciókat fejleszt központosított működési modellel, franchise-szakértelemmel és technológiai támogatással, és Közép- és Kelet-Európában terjeszkedik. További információkért látogasson el a következő oldalra: xtremebrands.pl.

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