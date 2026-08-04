「HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO」於7月25日首演

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 東京都廳致力於在東京打造全新的夜間觀光勝地，全年在東京都廳舍上呈現光雕投影展示，透過光影與聲音的結合，展現豐富多彩的藝術表達。

7月25日（週六），以全球人氣虛擬歌手初音未來為主角的「HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO」舉行了首場放映。這部作品將熱門歌曲《M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!》 的世界生動地呈現在東京都廳舍的整個外牆上。自2024年2月推出以來，「東京夜與光」吸引了來自日本及世界各地的眾多觀光客，總參觀人數已突破155萬人次。

身為東京新興的地標性景點，該專案透過將卓越的藝術表現、尖端的技術與世界一流的內容相結合，持續吸引著廣大觀眾。我們期待您一如既往的關注與支持。

「HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO」首演現場

首週末吸引6700名觀光客

在「HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO」的首週末，約有6700名觀光客來到東京都廳廣場，其中包括來自日本和海外的觀光客。

即使在放映開始前，廣場上就已聚集了許多人，現場充滿了期待與熱鬧的氣氛。一些觀光客激動地表示：「我錯過了跨年夜的活動，所以非常期待今天的放映！」

放映結束後，有觀光客評論道：「看到龐大的初音未來投影在整個建築上，簡直太不可思議了。感覺就像是一場全新的現場表演，時間過得太快，我都不想讓它結束，」以及「我的孩子很喜歡初音未來，所以我們全家一起來了，但場面之宏大遠遠超出了我們的想像。不僅孩子，我們做父母的也玩得非常開心！」

透過這次全新的演出，觀光客們得以體驗到只有在東京都廳舍才能欣賞到的壯觀的初音未來世界。

作品概況

標題：HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO

亮點

在2025年跨年夜「Happy New Year Tokyo 2026」倒數計時活動中呈現的光雕投影秀，以更新的視覺效果重磅回歸。

一個龐大的初音未來出現在東京都廳舍的外牆上。伴隨著她的歌聲，她優雅的舞姿和耀眼的光束在建築上舞動，照亮了新宿的夜空。

在樂器演奏間隙，初音未來會潛入智慧型手機螢幕！無論是在東京都廳舍的外牆上，還是在您自己的智慧型手機上，初音未來都近在咫尺。

現在，深受全球喜愛的虛擬歌手初音未來，在東京都廳舍上呈現的世界最大光雕投影展示之一中成為眾人的焦點。

音樂：SAWTOWNE /《M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!》

策畫與導演：Masaru Yokoi

CG導演與製作：Hidekazu Yagi

CG製作：Toshiyuki Hayashi、Erika Miyamae

投影設計：Hitoshi Nakamura

錄音室：HANEDA xR STUDIO

視覺製作支援：TV Asahi Create Corporation, Ray

放映時間（8月）

週末及節假日：晚上7:00 / 9:00

*在上述時間之外，還將放映其他光雕投影作品。

*詳細放映時間表請查看官方網站。

關於「初音未來」

初音未來是由Crypton Future Media, INC.開發的音樂軟體，透過輸入歌詞和旋律，任何人都可以讓自己的電腦唱歌。隨著大量使用者使用該軟體創作音樂並將作品發表到網際網路上，初音未來迅速演變成一種文化現象。此後，初音未來身為虛擬歌手，在周邊產品銷售、現場演出等諸多領域都獲得了廣泛關注。如今，她的影響力已遍及全球。

用初音未來手機壁紙加入這場盛會！社群媒體活動 「東京夜與光」目前正在舉辦一項特別活動：只要在官方Instagram帳戶的指定貼文下評論，即可獲得一張來自「HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO」的原創圖片。對於粉絲來說，這是一個不容錯過的活動，可以讓他們在東京都廳廣場觀看光雕投影時，感覺自己也是演出的一部分。 詳情請參見「東京夜與光」官方Instagram帳戶的指定貼文。 活動時間：7月15日（週三）至8月21日（週五） 參與方式：在「東京夜與光」官方Instagram帳戶的指定貼文下評論， 即可透過直接訊息收到一張原創圖片。 活動圖片：兩張原創「HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO」圖片 *將隨機寄送兩張圖片中的一張。您可以多次參與活動。 「東京夜與光」官方Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightandlight/ Expand

東京都廳舍光雕投影秀：「東京夜與光」概述 日期：每日（惡劣天氣除外） 投影區域：東京都廳第一本廳舍 東側牆面 觀賞地點：東京都廳廣場 （東京都新宿區西新宿2-8-1） 表演時間：晚上7:30 / 8:00 / 8:30 / 9:00 / 9:30 （以上為8月時間。最新時間表請參見網站。） 網站：https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ 主辦單位：東京都廳、 東京光雕投影執行委員會 補充說明：本專案致力於環保實務， 包括使用綠色能源。 該專案已被金氏世界紀錄(Guinness World Records™)官方認證為 「建築物上最大的永久性光雕投影展示」 Expand

「東京夜與光」獲得了全球最大觀光指南平台之一Tripadvisor頒發的「2026年旅行者之選大獎」。

該獎項旨在表揚TripAdvisor上排名前10%的商家，這些商家是從全球約800萬個名錄中，根據旅行者的評價和評分選出。

這一肯定進一步確立了「東京夜與光」東京頂尖觀光景點的地位。

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