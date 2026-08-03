First Plus breidt samenwerking met SS&C uit ter ondersteuning van grensoverschrijdende activiteiten in de APAC-regio

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag bekendgemaakt dat First Plus Asset Management (FPAM), een in diverse activaklassen actieve beleggingsbeheerder, SS&C heeft gekozen om zijn internationale activiteiten in heel Azië te ondersteunen. SS&C gaat First Plus diensten verlenen gedurende de gehele beleggingscyclus en een schaalbare, geïntegreerde oplossing leveren voor transfer agency, orderbeheer en -uitvoering, en beleggingsboekhouding. FPAM zet SS&C in als aanvulling op zijn groeiende grensoverschrijdende bedrijfsmodel en voor het beheer van ongeveer 200 miljoen dollar aan beheerd vermogen*.

"Naarmate First Plus is gegroeid, is het beheer van onze bedrijfsvoering steeds complexer geworden," aldus Jeb Li, medeoprichter en CEO van First Plus.

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