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First Plus breidt samenwerking met SS&C uit ter ondersteuning van grensoverschrijdende activiteiten in de APAC-regio

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag bekendgemaakt dat First Plus Asset Management (FPAM), een in diverse activaklassen actieve beleggingsbeheerder, SS&C heeft gekozen om zijn internationale activiteiten in heel Azië te ondersteunen. SS&C gaat First Plus diensten verlenen gedurende de gehele beleggingscyclus en een schaalbare, geïntegreerde oplossing leveren voor transfer agency, orderbeheer en -uitvoering, en beleggingsboekhouding. FPAM zet SS&C in als aanvulling op zijn groeiende grensoverschrijdende bedrijfsmodel en voor het beheer van ongeveer 200 miljoen dollar aan beheerd vermogen*.

"Naarmate First Plus is gegroeid, is het beheer van onze bedrijfsvoering steeds complexer geworden," aldus Jeb Li, medeoprichter en CEO van First Plus.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Brian Schell | Chief Financial Officer, SS&C Technologies
Tel: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Investeerdersrelaties, SS&C Technologies
Tel: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Mediacontacten
Madison Gallo
Prosek Partners
E-mail: pro-SSC@prosek.com

Industry:

SS&C

NASDAQ:SSNC
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Contacts

Brian Schell | Chief Financial Officer, SS&C Technologies
Tel: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Investeerdersrelaties, SS&C Technologies
Tel: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Mediacontacten
Madison Gallo
Prosek Partners
E-mail: pro-SSC@prosek.com

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