First Plus amplia la relazione con SS&C a sostegno delle operazioni transfrontaliere nell'area APAC

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato che First Plus Asset Management (FPAM), un'azienda di gestione degli investimenti multi-asset, ha selezionato SS&C per offrire sostegno alle operazioni transfrontaliere in Asia. SS&C fornirà assistenza a First Plus durante l'intero ciclo di vita degli investimenti, garantendo una soluzione scalabile e integrata per agenzia di trasferimento titoli, gestione ed esecuzione degli ordini e contabilità degli investimenti. FPAM utilizzerà SS&C per fornire assistenza al suo modello operativo transfrontaliero in crescita e gestisce un patrimonio di circa 200 milioni di dollari*.

“Con l'espansione di First Plus, la gestione delle nostre operazioni è diventata sempre più complessa", ha dichiarato Jeb Li, cofondatore e CEO presso First Plus.

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