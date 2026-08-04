"HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" se estrena el 25 de julio

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--El Gobierno Metropolitano de Tokio hace todo el año que ofrece espectáculos de mapeo de proyección en el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio y utiliza la luz y el sonido para mostrar una amplia variedad de expresiones artísticas, como parte de sus iniciativas para crear nuevas atracciones turísticas nocturnas en Tokio.

El sábado 25 de julio tuvo lugar la primera proyección de "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO", protagonizada por la cantante virtual Hatsune Miku, adorada en todo el mundo. La obra da vida al mundo de la popular canción "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" en toda la fachada del Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio. Desde su lanzamiento en febrero de 2024, "TOKYO Night & Light" ha recibido a visitantes de Japón y de todo el mundo, con una asistencia total que supera los 1,55 millones de personas.

Como una de las atracciones emblemáticas emergentes de Tokio, el proyecto sigue cautivando al público gracias a su combinación de excelencia artística, tecnología de vanguardia y contenidos de primer nivel. Esperamos seguir contando con su interés y apoyo.

Imágenes del estreno de "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO"

6700 visitantes durante el fin de semana inaugural

Durante el fin de semana inaugural de HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO, acudieron a la Plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio aproximadamente 6700 visitantes, entre los que había turistas tanto japoneses como extranjeros.

Muchas personas se reunieron en la plaza incluso antes de que comenzaran las proyecciones y crearon un ambiente animado y lleno de expectación. Algunos visitantes compartieron su entusiasmo diciendo: "No pude ver el evento de Nochevieja, ¡así que tenía muchas ganas de que llegara hoy!".

Luego de la proyección, los visitantes manifestaron lo siguiente: "Ver a una Miku gigante proyectada sobre todo el edificio fue absolutamente increíble. Parecía un tipo de espectáculo en directo completamente nuevo, y se pasó tan rápido que no quería que acabara", y "A mi hijo le encanta Miku, así que vinimos en familia, pero la magnitud superó con creces todo lo que habíamos imaginado. ¡No solo mi hijo, sino que nosotros, los padres, también nos divertimos mucho!".

Gracias a esta nueva exposición, los visitantes pudieron sumergirse en el mundo de Hatsune Miku a una escala espectacular que solo se puede disfrutar en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio.

Descripción general

TÍTULO: HATSUNE MIKU ILUMINA TOKIO

DESTACADO

El espectáculo de mapeo de proyección presentado en el evento de cuenta regresiva "Happy New Year Tokyo 2026" en la Nochevieja de 2025 vuelve con efectos visuales renovados.

Una gigantesca Hatsune Miku aparece en la fachada del Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio. Acompañada por su voz cantada, su elegante baile y deslumbrantes haces de luz recorren el edificio e iluminan la noche en Shinjuku.

Durante el interludio instrumental, ¡Hatsune Miku se adentra en la pantalla de un smartphone! Ya sea en la fachada del Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio o en su propio smartphone, Hatsune Miku siempre está al alcance de la mano.

Ahora, Hatsune Miku, la cantante virtual adorada en todo el mundo, ocupa un lugar protagonista en uno de los mapeos de proyección más grandes del mundo, que se presenta en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio.

Música: SAWTOWNE / "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!"

Planificación y dirección: Masaru Yokoi

Dirección y producción de imágenes generadas por ordenador: Hidekazu Yagi

Producción de imágenes generadas por ordenador: Toshiyuki Hayashi, Erika Miyamae

Diseño de proyección: Hitoshi Nakamura

Estudio de grabación: HANEDA xR STUDIO

Apoyo a la producción visual: TV Asahi Create Corporation, Ray

HORARIOS (agosto)

Fines de semana y festivos: 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

*También se proyectarán otras obras de mapeo de proyección fuera de los horarios que se mencionaron anteriormente.

*Consulte la página web oficial para ver el calendario detallado de proyecciones.

Acerca de "HATSUNE MIKU"

Hatsune Miku es un programa de música desarrollado por Crypton Future Media, INC., que permite a cualquiera hacer que su ordenador cante introduciendo letras y melodías. A medida que un gran número de usuarios creaba música con este programa y publicaba sus obras en Internet, Hatsune Miku se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Desde entonces, Hatsune Miku ha acaparado mucha atención como personaje, participando en numerosos ámbitos, como el merchandising y las actuaciones en directo como cantante virtual. Ahora su popularidad se ha extendido por todo el mundo.

¡Forme parte del espectáculo con un fondo de pantalla de Hatsune Miku para su móvil! Campaña en redes sociales TOKYO Night & Light tiene en marcha actualmente una campaña especial: todas las personas que comenten la publicación que aparece en la cuenta oficial de Instagram recibirán una imagen original de HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO. Esta campaña, que es imprescindible para los aficionados, permite a los visitantes sentirse parte del espectáculo mientras contemplan el mapeo de proyecciones en la Plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio. Para obtener más información, consulte la publicación correspondiente en la cuenta oficial de Instagram de TOKYO Night & Light. Periodo de la campaña: del 15 de julio (miércoles) al 21 de agosto (viernes) Cómo participar: deje un comentario en la publicación indicada de la cuenta oficial de Instagram de TOKYO Night & Light para recibir una imagen original por mensaje directo (DM). Imágenes de la campaña: dos imágenes originales de "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" *Se enviará una de las dos imágenes al azar. Puede participar en la campaña tantas veces como quiera. Cuenta oficial de Instagram de TOKYO Night & Light: https://www.instagram.com/tokyonightandlight/ Expand

Resumen del proyecto de proyección sobre el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio: "TOKYO Night & Light" Fechas: todos los días (excepto en caso de condiciones meteorológicas adversas) Superficie de proyección: pared lateral este del Edificio n.º 1 del Gobierno Metropolitano de Tokio Zona de visionado: plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio) Horarios: 7:30 PM / 8:00 PM / 8:30 PM / 9:00 PM / 9:30 PM (Estos horarios son válidos para el mes de agosto. Para consultar los horarios actualizados, visite la página web). Sitio web: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Organizado por: Gobierno Metropolitano de Tokio, Comité Ejecutivo del Proyecto de Proyección Multimedial de Tokio Información adicional: este proyecto apuesta por prácticas respetuosas con el medio ambiente, incluido el uso de energía verde. Ha sido reconocido oficialmente por Guinness World Records™ como "El mayor mapeo de proyección permanente sobre un edificio" Expand

TOKYO Night & Light ha recibido el premio "Travelers’ Choice" 2026 de TripAdvisor, una de las plataformas de información turística más importantes del mundo.

Este premio reconoce al 10 % de los establecimientos mejor valorados en TripAdvisor, seleccionados entre aproximadamente 8 millones de establecimientos de todo el mundo en función de las opiniones y valoraciones de los viajeros.

Este reconocimiento consolida aún más a TOKYO Night & Light como una de las principales atracciones turísticas de Tokio.

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