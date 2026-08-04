"HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" gaat op 25 juli in première

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Het stadsbestuur van Tokio organiseert het hele jaar door projectiemapping-shows op het stadhuis van Tokio. Met behulp van licht en geluid worden hier diverse artistieke uitingen getoond, als onderdeel van de inspanningen om nieuwe toeristische trekpleisters voor de avonduren in Tokio te creëren.

Op zaterdag 25 juli vond de eerste vertoning plaats van"HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO", met in de hoofdrol de wereldwijd populaire virtuele zangeres Hatsune Miku. De voorstelling brengt de wereld van het populaire nummer "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" tot leven op de hele gevel van het stadhuis van Tokio.

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